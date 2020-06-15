Гончарук против Шмыгаля: экс-премьер разнес отчет о 100 днях работы нового Кабмина

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Антон Корнилов
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
раскритиковал отчет нового правительства действующего премьер-министра Дениса
Шмыгаля о 100 днях своей работы. Об этом экс-премьер Гончарук написал на своей
странице в Facebook.
По словам Гончарука, правительство в своем отчете пытается
презентовать победы, но на самом деле "за последние 3 месяца Украина сделала 10
шагов назад". Экс-премьер уверен, что 100 дней экономикой страны управляли без
какой-либо программы и стратегии, что недопустимо, особенно в условиях мировой
пандемии.
"Пока во всем мире власть направляла все силы на борьбу с
болезнью, защиту и поддержку населения и бизнеса в условиях карантина, украинское
правительство показало свое бездействие", — написал Гончарук.
Также экс-премьер напомнил, что украинская энергетика
работает без министра и теряет миллиарды, а также накопила долги в 20 млрд грн
— 6 млрд грн "Энергоатому" и 14 млрд грн инвесторам в "зеленую" энергетику.
Среди прочего Гончарук отметил сворачивание свободного рынка
и переход к "протекционизму", что очень опасно для экономики, провальную
программу дешевых кредитов "5-7-9", которая могла бы помочь малому и среднему бизнесу выйти из кризиса, изменения в бюджет, нереализованные полмиллиона
рабочих мест, потерянные темпы реформ.
"Этот список можно продолжать бесконечно. <…> При этом
глава правительства все провалы пытается выдать за достижения", — заявил
Гончарук.
Экс-премьер предлагает действующему правительству
предоставить предпринимателям доступ к дешевым финансовым ресурсам, навести
порядок в Кабмине и прекратить постоянные перестановки, срочно пересмотреть
разделение бюджета и вернуть финансирование реформ, эффективнее бороться с
пандемией и направить больше средств на профилактику новых заражений и
достойный уровень и качество тестирования.
"Ну и в конце концов прекратить спонсировать под прикрытием "протекционизма"
олигархов, которые продолжают уничтожать нашу экономику", — подчеркнул бывший
премьер.
Как сообщал портал "Комментарии", полицейские в Украине избивают безоружных активистов под судом, где рассматривается избрание меры пресечения для активиста Сергея Стерненко.
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