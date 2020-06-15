Гончарук против Шмыгаля: экс-премьер разнес отчет о 100 днях работы нового Кабмина

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскритиковал отчет нового правительства действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля о 100 днях своей работы. Об этом экс-премьер Гончарук написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончарука, правительство в своем отчете пытается презентовать победы, но на самом деле "за последние 3 месяца Украина сделала 10 шагов назад". Экс-премьер уверен, что 100 дней экономикой страны управляли без какой-либо программы и стратегии, что недопустимо, особенно в условиях мировой пандемии.

"Пока во всем мире власть направляла все силы на борьбу с болезнью, защиту и поддержку населения и бизнеса в условиях карантина, украинское правительство показало свое бездействие", — написал Гончарук.

Также экс-премьер напомнил, что украинская энергетика работает без министра и теряет миллиарды, а также накопила долги в 20 млрд грн — 6 млрд грн "Энергоатому" и 14 млрд грн инвесторам в "зеленую" энергетику.

Среди прочего Гончарук отметил сворачивание свободного рынка и переход к "протекционизму", что очень опасно для экономики, провальную программу дешевых кредитов "5-7-9", которая могла бы помочь малому и среднему бизнесу выйти из кризиса, изменения в бюджет, нереализованные полмиллиона рабочих мест, потерянные темпы реформ.

"Этот список можно продолжать бесконечно. <…> При этом глава правительства все провалы пытается выдать за достижения", — заявил Гончарук.

Экс-премьер предлагает действующему правительству предоставить предпринимателям доступ к дешевым финансовым ресурсам, навести порядок в Кабмине и прекратить постоянные перестановки, срочно пересмотреть разделение бюджета и вернуть финансирование реформ, эффективнее бороться с пандемией и направить больше средств на профилактику новых заражений и достойный уровень и качество тестирования.

"Ну и в конце концов прекратить спонсировать под прикрытием "протекционизма" олигархов, которые продолжают уничтожать нашу экономику", — подчеркнул бывший премьер.

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