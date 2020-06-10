Гончаренко о деле Порошенко в ГБР: "Нас хотят скрутить в бараний рог"

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, известный скандальными заявлениями за трибуной Верховной Рады, заявил, что нынешнее расследование ГБР против лидера фракции Петра Порошенко нельзя трактовать иначе, чем политическая репрессия против оппонента действующей власти. Об этом он заявил во время митинга у стен Госбюро расследований, передает канал "Прямой".

Так, по убеждению одиозного политика, президент Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы избавиться от команды, которую боится.

"На самом деле ГБР уже надо переименовывать в Государственное бюро преследований, ибо только этим они и занимаются, выполняя политические заказы действующей власти. Это единственное, на что они способны и они пытаются зацепиться за любое дело, которое можно хоть как-то провернуть против Петра Порошенко. А почему? Потому что они страшно нас боятся и знают, что нас миллионы. И так им хочется сегодня свернуть нас, как говорится, в бараний рог. Этого не будет, мы держались, держимся и будем держаться, мы боролись, боремся и будем бороться за страну", - обозначил Гончаренко в кругу сторонников.

Кроме того оппозиционный нардеп добавил, что если в Украине можно и сегодня перечислить все заслуги, которые сделал для граждан пятый президент Порошенко, то за год своего президентства Зеленскому ничего не остается, только как преследовать своих политических конкурентов.

"Что мы увидели за этот год от действующей власти? Когда за год нет ни одного конкретного результата, когда нечего сказать обществу, то тогда начинаются репрессии против тех, кто на самом деле есть что сказать обществу и имеет конкретные заслуги перед ним", - заявил Гончаренко, перечислив в качестве заслуг минувшей власти безвиз, западные санкции против России, рост экономики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Алексей Гончаренко с трибуны остро раскритиковал всю команду Владимира Зеленского.









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