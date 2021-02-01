Глава «Инвестохиллс Веста» Андрей Волков назвал Россию «прекрасной страной», а аннексию Крыма — «воссоединением»

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Станислав Молчанов
Глава украинской финансовой компании
"Инвестохиллс-Веста" Андрей Волков анонсировал скорый выход компании на российский
рынок. Об этом он заявил в интервью порталу "Км.Ру".
Глава компании Инвестохиллс-Веста Андрей Волков. Фото: "Гордон.Юа"
Он также упомянул о судьбе
захваченных активах в Крыму, назвав аннексию полуострова Россией актом
"воссоединения". Комментируя арест активов Kagerol Holdings Limited, которая
управляла Балаклавским рудоуправлением в Севастополе, Волков сказал: "Эта
компания принадлежит брату Новинского (Вадима
Новинского, народного депутата — ред.) и контролирует рудоуправление,
которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно
российскому законодательству".
ФК "Инвестохиллс-Веста" работает с
2009 года. Она скупает проблемные займы принадлежащих олигархам банков и фирм,
чтобы взыскать деньги в пользу государства и обманутых вкладчиков. В настоящий
момент в портфеле компании свыше 65 млрд грн активов украинских олигархов
Дмитрия Фирташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинского и других. По состоянию на
конец 2020-го, компания вернула государству 2 млрд грн проблемных долгов.
Как рассказал Андрей Волков, работе фирмы содействуют министр юстиции Денис Малюська и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отметим, что в конце января словацкий посол Марек Шафин обвинил "Инвестохиллс-Веста" и Андрея Волкова в отъеме собственности у словацких инвесторов, попросив защиты иностранных инвестиций у компетентных органов Украины.
Напомним, Зеленский
заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса.
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