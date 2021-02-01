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Глава «Инвестохиллс Веста» Андрей Волков назвал Россию «прекрасной страной», а аннексию Крыма — «воссоединением»

Волков рассказал, с какими украинскими министрами успешно сотрудничает компания

сегодня, 17:37
Автор:

Станислав Молчанов

Глава украинской финансовой компании "Инвестохиллс-Веста" Андрей Волков анонсировал скорый выход компании на российский рынок. Об этом он заявил в интервью порталу "Км.Ру".

Глава «Инвестохиллс Веста» Андрей Волков назвал Россию «прекрасной страной», а аннексию Крыма — «воссоединением»

Глава компании Инвестохиллс-Веста Андрей Волков. Фото: "Гордон.Юа"

"Россия прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине. Как бы ни старались украинские политики нас разъединить, мы все еще единое экономическое и культурное пространство с тесными бизнес-связями и значительным товарооборотом. Молодой президент нашей страны это прекрасно понимает и стремится нас сшить", — сказал Волков.

Он также упомянул о судьбе захваченных активах в Крыму, назвав аннексию полуострова Россией актом "воссоединения". Комментируя арест активов Kagerol Holdings Limited, которая управляла Балаклавским рудоуправлением в Севастополе, Волков сказал: "Эта компания принадлежит брату Новинского (Вадима Новинского, народного депутата — ред.) и контролирует рудоуправление, которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно российскому законодательству".

ФК "Инвестохиллс-Веста" работает с 2009 года. Она скупает проблемные займы принадлежащих олигархам банков и фирм, чтобы взыскать деньги в пользу государства и обманутых вкладчиков. В настоящий момент в портфеле компании свыше 65 млрд грн активов украинских олигархов Дмитрия Фирташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинского и других. По состоянию на конец 2020-го, компания вернула государству 2 млрд грн проблемных долгов.

Как рассказал Андрей Волков, работе фирмы содействуют министр юстиции Денис Малюська и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы давно знакомы (с Малюськой — ред.), он помогает нам решать наши вопросы. Нам оказывает содействие и самый влиятельный и авторитетный министр Аваков — этот человек всегда держит данное слово", — рассказал Волков.

Отметим, что в конце января словацкий посол Марек Шафин обвинил "Инвестохиллс-Веста" и Андрея Волкова в отъеме собственности у словацких инвесторов, попросив защиты иностранных инвестиций у компетентных органов Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что заставит Путина уйти из Донбасса.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/720051.html
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