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ГБР vs Порошенко: опрос показал, на чьей стороне украинцы

Опрос КМИС показал, усматривают ли украинцы в расследовании дел экс-президента Петра Порошенко политические мотивы

сегодня, 23:03 comments538
Автор:

Таисия Ерохина
ГБР vs Порошенко: опрос показал, на чьей стороне украинцы

Чуть больше половины украинцев уверены, что уголовные производства, открытые в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, указывают на борьбу за справедливость. Об этом свидетельствует результат опроса Киевского международного института социологии, который проводился 20-23 июня текущего года.

Так, 51% опрошенных считают, что расследование уголовных дел против Петра Порошенко является наказанием за нарушение закона экс-президентом и борьбой за справедливость. Тогда как 30% ответили, что дела Порошенко – политика преследования действующей властью. Еще 19% респондентов сообщили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Напомним, эксперты спрогнозировали перспективы расследования 20 производств против экс-президента Петра Порошенко, о которых недавно заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, в том числе и дело о разжигании межрелигиозной розни.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что опрос КМИС показал, как ухудшился рейтинг президента Владимира Зеленского: впервые недовольных больше, чем сторонников.


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=955&page=1
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