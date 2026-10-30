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Кречмаровская Наталия
Критикуя украинские ракеты и компанию Fire Point, Петр Порошенко и его команда должны сначала объяснить оборонные провалы и саботаж ракетных программ времен собственного президентства.
Порошенко-Путин. Фото из открытых источников
Такое мнение высказал политолог Олег Постернак. Эксперт считает нападки команды Порошенко на украинских производителей частью более широкой информационной кампании против инициатив, которые предпочитают войну. По его словам, подобная реакция оцепления политика сопровождает удары по российским НПЗ и международные встречи президента Украины.
Нынешнюю критику ракетных разработок политолог связал с претензиями к оборонной политике самого Порошенко. В частности, он сослался на заявление бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука о торможении программы "Нептун".
Среди других претензий к Порошенко эксперт назвал оборонные скандалы вокруг бывшего первого заместителя секретаря СНБО кума Порошенко Олега Свинарчука и взрывы на складах боеприпасов. Он также упомянул испанскую недвижимость семьи бывшего чиновника и Порошенко.
Отдельно Порошенко напомнили об ответственности за срыв сроков утверждения программы развития оборонно-промышленного комплекса, которую должны были принять еще в 2016 году. Задержки в подготовке оборонки эксперт противопоставил продолжению работы липецкой фабрики Roshen в России даже во время войны.
Подытоживая, политолог призвал оценивать нынешние заявления Порошенко об украинском вооружении с учетом результатов его собственного президентства.