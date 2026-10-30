Критикуя украинские ракеты и компанию Fire Point, Петр Порошенко и его команда должны сначала объяснить оборонные провалы и саботаж ракетных программ времен собственного президентства.

Порошенко-Путин. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал политолог Олег Постернак. Эксперт считает нападки команды Порошенко на украинских производителей частью более широкой информационной кампании против инициатив, которые предпочитают войну. По его словам, подобная реакция оцепления политика сопровождает удары по российским НПЗ и международные встречи президента Украины.

"Удары по промышленности РФ украинскими ракетами вызывают истерику у команды Петра Алексеевича. У него, как по указанию, начали атаковать FirePoint. Напомню, эта компания бьет Путину по рукам, которые Порошенко так нежно жал уже во время войны", — написал Постернак.

Нынешнюю критику ракетных разработок политолог связал с претензиями к оборонной политике самого Порошенко. В частности, он сослался на заявление бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука о торможении программы "Нептун".

"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук указал прямо на блокирование Порошенко программы "Нептун". Вопреки Порошенко "Нептун" изготовили и потопили им крейсер "Москва", — заявил политтехнолог.

Среди других претензий к Порошенко эксперт назвал оборонные скандалы вокруг бывшего первого заместителя секретаря СНБО кума Порошенко Олега Свинарчука и взрывы на складах боеприпасов. Он также упомянул испанскую недвижимость семьи бывшего чиновника и Порошенко.

"Из-за взрывов на складах Украина потеряла 210 тысяч тонн боеприпасов — 40% всех своих запасов. Пожалуй, это тоже было мирной стратегией "сывочолого". Нечем воевать — значит нет войны", — пишет эксперт.

Отдельно Порошенко напомнили об ответственности за срыв сроков утверждения программы развития оборонно-промышленного комплекса, которую должны были принять еще в 2016 году. Задержки в подготовке оборонки эксперт противопоставил продолжению работы липецкой фабрики Roshen в России даже во время войны.

Подытоживая, политолог призвал оценивать нынешние заявления Порошенко об украинском вооружении с учетом результатов его собственного президентства.

"Когда Порошенко рассказывает, что украинские ракеты не так и не туда летят, надо помнить, что в его времена единственным крылатым оружием против РФ могла быть разве что просроченная "шалена бджілка" в российских супермаркетах", — подытожил Постернак.