"Это ревность": Стрихарский рассказал, почему подрался в ресторане

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Екатерина Белоброва
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане, об этом сообщил сегодня Telegram-канал "ЗЕландия".
Мужчину, похожего на Стрихарского, сняла камера наблюдения. Он берет женщину за руку и уводит от столика, за которым она сидела.
Как утверждают авторы сообщения, нардеп напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину, который за нее заступался.
При этом якобы депутат находился под действием алкоголя или наркотиков, пишет Telegram-канал.
"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил, и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно", – прокомментировал случившееся представитель монобольшинства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" был замечен во время мордобития в одном из ресторанов Киева.
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