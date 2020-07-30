"Это ревность": Стрихарский рассказал, почему подрался в ресторане

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане, об этом сообщил сегодня Telegram-канал "ЗЕландия".

Мужчину, похожего на Стрихарского, сняла камера наблюдения. Он берет женщину за руку и уводит от столика, за которым она сидела.



Как утверждают авторы сообщения, нардеп напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину, который за нее заступался.



При этом якобы депутат находился под действием алкоголя или наркотиков, пишет Telegram-канал.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил, и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно", – прокомментировал случившееся представитель монобольшинства.

Он утверждает, что занимается спортом и не употребляет наркотики.

Отвечая на вопрос о будущем своих семейных отношений, Стрихарский заметил: "Вы же понимаете, что чувства еще есть, но после этой

ситуации точно ничего нет".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" был замечен во время мордобития в одном из ресторанов Киева.







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