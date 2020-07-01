"Джокер" опубликовал переписку с заместителем главы Администрации президента Трофимовым

В среду, первого июля, на анонимном политическом телеграм-канале "Джокер" была опубликована переписка с первым заместителем главы Офиса президента Сергеем Трофимовым. Пранкер представился одним из представителей программы "Бигус.Инфо", которая занимается политическими расследованиями.

Большая часть разговора была посвящена натянутым отношениям между Трофимовым и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Ермак тратит много сил, чтобы устранить голос здравого разума", - написал Трофимов.

Также первый замглавы признался, что удивлен, почему главный (Владимир Зеленский - ред.) ничего не видит в схемах работы Андрея Ермака. В заключение беседы Сергей Трофимов пообещал поговорить об этом лично с президентом, потому что "это влияет на рейтинг власти".





Напомним, ранее портал "Комментарии" представил новый спецпроект "Срываем маски" о работе анонимных телеграм-каналов в Украине. В рамках данного проекта мы всесторонне будем освещать одно из самых резонансных явлений в современном украинском медипространстве.

Первый выпуск – интервью с совладельцем телеграм-канала "Резидент". Наши журналисты расспросили анонимного героя, в чем феномен политических каналов, стоимость которых достигает миллионов долларов, кто "сливает" им инсайды из главных кабинетов государства, какие у них отношения с Банковой и многое другое.

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