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Главная Новости Политика Скандалы "Дети низкого качества": в "Слуге народа" не хотят отправлять в отставку нардепа Третьякову
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"Дети низкого качества": в "Слуге народа" не хотят отправлять в отставку нардепа Третьякову

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что на рассмотрение нардепам не поступала повестка об отставке нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой

сегодня, 17:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Дети низкого качества": в "Слуге народа" не хотят отправлять в отставку нардепа Третьякову

Спикер парламента Дмитрйи Разумков заявил, что ни фракция "Слуга народа", ни депутат Галина Третьякова не инициировали проект о ее отставке в связи с резонансным заявлением, за что ее приравняли к нацистам. Об этом политик заявил в интервью "24 каналу".

Так, Разумков отметил, что покинуть пост Третьякова, согласно закону, может по своему желанию или согласно регламенту Верховной Рады с подачи народных депутатов. 

В свою очередь, глава парламента подчеркнул, что осуждает резкое выражение Третьяковой, несмотря на то, что специалист и человек она достойный.

"Галина Николаевна делает много правильных вещей и сейчас, в частности, в комитете. Но делить людей в украинском обществе на "таких" и "не таких" - я думаю, что, мягко говоря, не стоит", - отметил Разумков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" и глава комитета социальной политики Галина Третьякова объяснила. почему выбрала столь неудачную характеристику для детей из неблагополучных семей, где оба родителя безработные.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? Я до сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - указала парламентарий. 


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