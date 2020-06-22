Депутаты собрали прецедентное количество подписей за отставку Главы Госкосмоса Усова

Глава Государственного космического агентства Владимир Усов

Около ста народных депутатов из всех парламентских партий и групп, представленных в Верховной Раде, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по поводу некомпетентности главы Госкосмоса на занимаемой должности. Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный украинский правозащитник и блогер Сергей Наумович.



Парламентарии сообщают в депутатском обращении, что с момента избрания Владимира Усова на должность Главы Государственного космического агентства в январе 2020 года на время испытательного срока, новый глава стратегического предприятия не только не доказал свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.

За пять месяцев деятельности новый Глава Государственного космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и отрасли, но и любого другого плана.

Вместе с тем действующий председатель ГКА известный в медиа коррупционными скандалами. В частности, он не заполнил в официальной декларации многочисленное состояние и иностранные активы, в том числе американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры. Также компании Усова фигурируют в уголовных делах о вымывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этого дела есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.

Согласно этим фактам и несоответствию Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и уволить с должности.

"Абсолютный чемпион по количеству подписей народных депутатов под обращением к премьер-министру Шмыгалю с просьбой освободить чиновника... Такое количество автографов под депутатским обращением – это прецедент. Очевидно, что это – сигнал министру, и в следующий раз нардепы могут попробовать собрать подписи под требованием уволить самого министра", - пишет Сергей Наумович.

Напомним, на прошлой неделе об этом же обращении народных избранников сообщал на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Массе Найем.





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