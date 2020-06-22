kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9506.17

ETH/USD

241.77

LTC/USD

44.11

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Депутаты собрали прецедентное количество подписей за отставку Главы Госкосмоса Усова
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутаты собрали прецедентное количество подписей за отставку Главы Госкосмоса Усова

Среди народных избранников вторую неделю продолжается сбор подписей в обращении к Правительству с требованием отстранения главы Государственного космического агентства Владимира Усова с должности

сегодня, 19:15
Автор:

Комментарии
Депутаты собрали прецедентное количество подписей за отставку Главы Госкосмоса Усова

Глава Государственного космического агентства Владимир Усов

Около ста народных депутатов из всех парламентских партий и групп, представленных в Верховной Раде, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по поводу некомпетентности главы Госкосмоса на занимаемой должности. Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный украинский правозащитник и блогер Сергей Наумович.

Парламентарии сообщают в депутатском обращении, что с момента избрания Владимира Усова на должность Главы Государственного космического агентства в январе 2020 года на время испытательного срока, новый глава стратегического предприятия не только не доказал свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.

За пять месяцев деятельности новый Глава Государственного космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и отрасли, но и любого другого плана.

Вместе с тем действующий председатель ГКА известный в медиа коррупционными скандалами. В частности, он не заполнил в официальной декларации многочисленное состояние и иностранные активы, в том числе американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры. Также компании Усова фигурируют в уголовных делах о вымывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этого дела есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.

Согласно этим фактам и несоответствию Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и уволить с должности.

"Абсолютный чемпион по количеству подписей народных депутатов под обращением к премьер-министру Шмыгалю с просьбой освободить чиновника... Такое количество автографов под депутатским обращением – это прецедент. Очевидно, что это – сигнал министру, и в следующий раз нардепы могут попробовать собрать подписи под требованием уволить самого министра", - пишет Сергей Наумович.

Напомним, на прошлой неделе об этом же обращении народных избранников сообщал на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Массе Найем.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!