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Главная Новости Политика Скандалы Дело Стерненко: апелляционный суд перенес заседание на начало июля
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Дело Стерненко: апелляционный суд перенес заседание на начало июля

Стерненко заявил, что ожидал сегодня решения суда

сегодня, 19:52
Автор:

Татьяна Веремеева
Дело Стерненко: апелляционный суд перенес заседание на начало июля

Апелляционный суд города Киев объявил перерыв в заседании по делу Сергея Стерненко до 11:00 3 июля 2020 года. Во время судебного заседания рассматривают апелляцию на меру пресечения бывшего руководителя одесского "Правого сектора". Об этом сообщает hromadske.

Сообщается, что суд примет решение после выступления поручителей. Судьи заявили, что перерыв им нужен для того, чтобы ознакомиться с каждым заявлением поручителей. В то же время Сергей Стерненко заявил, что ожидал окончательное решение суда сегодня.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Печерский районный суд города Киев отменил выдвижение подозрения Ивану Кузнецову в нападении на Сергея Стерненко в Одессе, два года назад.

"Вчера судья Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за тысячу долларов напал на меня", - написал Стерненко.

Как ранее "Комментарии" писали, что Сергею Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте.

Итоги одного из предыдущих судебных заседаний по делу Стерненко в Киеве запомнят надолго: взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой. Во время самого заседания полиция устроила драку с активистами.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/apelyaciya-na-zapobizhnij-zahid-sternenku-sud-ogolosiv-perervu-na-tizhden
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