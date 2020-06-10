Danone отменил скандальную рекламу с Пореченковым

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Антон Корнилов
Французская компания Danone отменила скандальную рекламную
кампанию йогурта Actimel при участии российского актера Михаила Пореченкова, который
стрелял в сторону украинских военных на Донбассе. Об этом сообщили посол Украины
во Франции Олег Шамшур в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию при участии Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", — написал посол Шамшур.
"Спасибо, а насчет аппетита — уже вряд ли", "осадок остался, есть подозрение, что таки продажи в этом месяце упадут", "но чувак же деньги уже получил, они проспонсировали террориста, поэтому их продукция никогда больше не буду покупать", — отреагировали пользователи в ретвитах.
Напомним, российский актер Михаил Пореченков в октябре 2014
года незаконно пересек границу между Россией и Донбассом, посетил
оккупированную территорию украинского региона, где встретился с боевиками и
террористами и открыл огонь в сторону украинских военных из крупнокалиберного
пулемета. Против Пореченкова возбудили уголовно дело по статье
"терроризм" и объявили в розыск.
Как сообщал портал "Комментарии", в сети осудили рекламу Actimel с Пореченковым, а в компании Danone ответили отпиской, что не могут влиять на "формирование рекламной
политики других стран, в том числе и России".
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