Danone отменил скандальную рекламу с Пореченковым

Французская компания Danone отменила скандальную рекламную кампанию йогурта Actimel при участии российского актера Михаила Пореченкова, который стрелял в сторону украинских военных на Донбассе. Об этом сообщили посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию при участии Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", — написал посол Шамшур.

"Спасибо, а насчет аппетита — уже вряд ли", "осадок остался, есть подозрение, что таки продажи в этом месяце упадут", "но чувак же деньги уже получил, они проспонсировали террориста, поэтому их продукция никогда больше не буду покупать", — отреагировали пользователи в ретвитах.





Напомним, российский актер Михаил Пореченков в октябре 2014 года незаконно пересек границу между Россией и Донбассом, посетил оккупированную территорию украинского региона, где встретился с боевиками и террористами и открыл огонь в сторону украинских военных из крупнокалиберного пулемета. Против Пореченкова возбудили уголовно дело по статье "терроризм" и объявили в розыск.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети осудили рекламу Actimel с Пореченковым, а в компании Danone ответили отпиской, что не могут влиять на "формирование рекламной политики других стран, в том числе и России".

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