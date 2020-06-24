Бывшего президента зовут на допрос в качестве подозреваемого

Госбюро расследований отправило повестку пятому президенту Украины и главе фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко с требованием прибыть на допрос 30 июня для дачи показаний по подозрению в незаконном назначении судей в Высший антикоррупционный суд. Об этом пресс-служба ГБР сообщила на своей странице в Facebook,

"В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 00 минут 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого и других процесуальных дел", - указано в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как ряд открытых уголовных дел, возбужденных против Петра Порошенко могут сказаться на действующем руководстве Украины.

"Последние действия новой украинской власти – негативный сигнал для коллетивного Запада. В свое время такой послал Янукович, посадив Тимошенко. Все понимали, что дело политически мотивировано. И есть риск, что наш нынешний полуавторитарный режим идет по той же кривой дорожке", – резюмирует политический эксперт Виктор Таран.







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