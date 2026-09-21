"Бросил людей": СМИ о резкой критике в уличном опросе Федорова из-за бронирования и поездки за границу

Журналисты спросили прохожих на улицах украинских городов, что они думают об отставке Михаила Федорова, его бронировании и заграничных поездках. В приведенных ответах люди негативно оценили поступки политика, также упрекнув его в безразличии к тем, кто выходил в его поддержку.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Так, опрошенные выразили разочарование тем, что Федоров покинул страну, сообщают "Українські новини".

Возмущение вызвало и бронирование политика на фоне мобилизации других граждан: "У Федорова призывной возраст, начнем с этого. А он где-то уже забронирован, а кто-то другой работает – и его вылавливают".

В ответах, которые приводит СМИ, также прозвучало мнение, что Федоров сосредоточен на собственных интересах и не учитывает общество: "В целом я очень негативно к нему отношусь. Михаил Федоров для меня ничего не значит как политик. Он занимается своими делами, и ему плевать на всех нас".

Опрошенные, как отмечают журналисты, поставили под сомнение и последовательность заявлений экс-министра обороны о коррупции, спросив, почему эта тема возникла для него после потери должности: "До этого он не видел коррупции? Не имел о ней никакой информации? А как только остался на своем посту, сразу все появилось".

Другие ответы содержали резкую критику выезда Федорова и его команды за границу во время войны.

Издание напомнило, что Михаил Федоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Фонд "Восточная Европа" создал штатный пост специально для него, трудоустроил его без конкурса и уже на следующий день оформил бронирование. Зарплату Федорову и его загранкомандировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.



