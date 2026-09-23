Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование

Около 77% украинцев не одобряют бронирование экс-министра обороны Михаила Федорова от военной службы через благотворительный фонд. Также негативно относятся к Федорову около 60% опрошенных, а более 82% считают, что его решение стать советником министра обороны другого государства вредит интересам Украины.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на результаты всеукраинского опроса, проведенного Украинским социологическим порталом. Согласно исследованию, 76,9% украинцев негативно отнеслись к поступку Михаила Федорова, который забронировался через благотворительный фонд "Восточная Европа" на следующий день после увольнения из Министерства обороны.

"Одобрительно оценили его поступок только 12,1% опрошенных, еще 11% не смогли определиться", — пишет издание.

Общее отношение к Федорову, как отмечают журналисты, также в основном критическое. Отрицательно к нему относятся 59,5% респондентов, нейтрально – 19,4%. Положительное отношение выразили всего 11,3%.

Критические оценки преобладают и по поводу решения Федорова стать советником министра обороны другого государства. 82,3% респондентов считают, что они вредят интересам Украины. Противоположного мнения придерживаются 13,2%, еще 4,5% не определились.

Отдельный вопрос касался создания Федоровой оборонной компании, ключевым инвестором которой должен стать руководитель иностранной компании Palantir. Ранее, государственные органы под руководством Федорова сотрудничали с этой компанией.

"69,4% опрошенных увидели в такой ситуации признаки коррупции. Считается, что Федоров поступил правильно, 15,5%, не смогли определиться 15,1%", — говорится в сообщении.

В то же время Федоров обладает высоким уровнем узнаваемости. 68% опрошенных заявили, что хорошо знают, кто он и следят за его деятельностью. Еще 17% кое-что знают о нем или по крайней мере слышали. В общей сложности о Федорове осведомлены 85% респондентов. Не знают, кто он, 11%, еще 4% затруднились ответить.

По данным издания, опрос проводился методом телефонных интервью с 4 по 11 сентября 2026 года. В нем приняло участие 2000 респондентов на подконтрольной Украине территории. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 2,2%.

СМИ напоминает, что Фонд "Восточная Европа" является организацией по орбите американского финансиста Джорджа Сороса. Именно в этом фонде Михаил Фёдоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Специально под эксминистра была создана штатная должность, трудоустроена без конкурса и уже на следующий день бронирована. Зарплату Федорову и его загранкомандировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.



