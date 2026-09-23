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Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование

Как украинцы оценивают действия и решения Федорова

23 сентября 2026, 18:39
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Кречмаровская Наталия

Около 77% украинцев не одобряют бронирование экс-министра обороны Михаила Федорова от военной службы через благотворительный фонд. Также негативно относятся к Федорову около 60% опрошенных, а более 82% считают, что его решение стать советником министра обороны другого государства вредит интересам Украины.

Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на результаты всеукраинского опроса, проведенного Украинским социологическим порталом. Согласно исследованию, 76,9% украинцев негативно отнеслись к поступку Михаила Федорова, который забронировался через благотворительный фонд "Восточная Европа" на следующий день после увольнения из Министерства обороны.

Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование - фото 2

"Одобрительно оценили его поступок только 12,1% опрошенных, еще 11% не смогли определиться", — пишет издание.

Общее отношение к Федорову, как отмечают журналисты, также в основном критическое. Отрицательно к нему относятся 59,5% респондентов, нейтрально – 19,4%. Положительное отношение выразили всего 11,3%.

Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование - фото 2

Критические оценки преобладают и по поводу решения Федорова стать советником министра обороны другого государства. 82,3% респондентов считают, что они вредят интересам Украины. Противоположного мнения придерживаются 13,2%, еще 4,5% не определились.

Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование - фото 2

Отдельный вопрос касался создания Федоровой оборонной компании, ключевым инвестором которой должен стать руководитель иностранной компании Palantir. Ранее, государственные органы под руководством Федорова сотрудничали с этой компанией.

Более трех четвертей украинцев выступили против бронирования Федорова от военной службы: исследование - фото 2

"69,4% опрошенных увидели в такой ситуации признаки коррупции. Считается, что Федоров поступил правильно, 15,5%, не смогли определиться 15,1%", — говорится в сообщении.

В то же время Федоров обладает высоким уровнем узнаваемости. 68% опрошенных заявили, что хорошо знают, кто он и следят за его деятельностью. Еще 17% кое-что знают о нем или по крайней мере слышали. В общей сложности о Федорове осведомлены 85% респондентов. Не знают, кто он, 11%, еще 4% затруднились ответить.

По данным издания, опрос проводился методом телефонных интервью с 4 по 11 сентября 2026 года. В нем приняло участие 2000 респондентов на подконтрольной Украине территории. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 2,2%.

СМИ напоминает, что Фонд "Восточная Европа" является организацией по орбите американского финансиста Джорджа Сороса. Именно в этом фонде Михаил Фёдоров был забронирован от службы в армии сразу после отставки с должности министра обороны. Специально под эксминистра была создана штатная должность, трудоустроена без конкурса и уже на следующий день бронирована. Зарплату Федорову и его загранкомандировки оплачивает фонд, средства которого формируются из пожертвований.




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