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Защита заробитчан: Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей

Рада приняла за основу законопроект, который должен защитить заробитчан и устранить мошенничество в трудоустройстве за границу

сегодня, 15:10
Автор:

Таисия Ерохина
Защита заробитчан: Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей

Парламент принял за основу законопроект о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу. Об этом информирует сайт Верховной Рады Украины.

Речь идет о проекте закона № 2365. Как сообщается в официальном Telegram-канале политсилы "Слуга народа", сейчас украинцам нужно платить по 300-600 евро за поиск работы за рубежом. Тогда как в Польше, например, существует высокий дефицит рабочей силы и логично, что работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника.

Законопроект предполагает такие условия, чтобы на рынок могли заходить честные компании, которые будут работать по новым правилам без взимание комиссии с украинцев. А также устанавливаются штрафы для нарушителей.

В частности, закон предлагает:

- запретить фирмам взимать с украинцев деньги за посредничество в поиске вакансий за рубежом;

- установить штрафы для компаний, которые будут брать с людей деньги: от 34 000 до 85 000 грн.

Добавим, что законопроект предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законов Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О внешней трудовой миграции" и "О занятости населения".

Ранее стало известно, сколько украинцев и в какие страны отправились на заработки в мае.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/194160.html
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