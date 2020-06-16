Защита заробитчан: Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей

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Таисия Ерохина
Парламент принял за основу законопроект о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу. Об этом информирует сайт Верховной Рады Украины.
Речь идет о проекте закона № 2365. Как сообщается в официальном Telegram-канале политсилы "Слуга народа", сейчас украинцам нужно платить по 300-600 евро за поиск работы за рубежом. Тогда как в Польше, например, существует высокий дефицит рабочей силы и логично, что работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника.
Законопроект предполагает такие условия, чтобы на рынок могли заходить честные компании, которые будут работать по новым правилам без взимание комиссии с украинцев. А также устанавливаются штрафы для нарушителей.
В частности, закон предлагает:
- запретить фирмам взимать с украинцев деньги за посредничество в поиске вакансий за рубежом;
- установить штрафы для компаний, которые будут брать с людей деньги: от 34 000 до 85 000 грн.
Добавим, что законопроект предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законов Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О внешней трудовой миграции" и "О занятости населения".
Ранее стало известно, сколько украинцев и в какие страны отправились на заработки в мае.
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