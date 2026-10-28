Замороженные зарплаты и 283 гривны к пенсии: нардепы одобрили проект госбюджета в первом чтении

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к принятию главного финансового документа на следующий год. За проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении проголосовали 239 избранников. Несмотря на результативное голосование, в сессионном зале разгорелась острая дискуссия по поводу приоритетов распределения государственных средств.

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С резкой критикой правительственного проекта выступил народный депутат Дмитрий Разумков. Политик подчеркнул, что такой финансовый план абсолютно неприемлем, поскольку во время подготовки документа профильный комитет полностью проигнорировал предложения, направленные на защиту граждан и бизнеса.

"Проект государственного бюджета на 2027 год не должен быть проголосован, – убежден парламентарий, указывая на пустой зал во время обсуждения. — В первую очередь потому, что комитет отклонил все правки, которые должны помочь людям, поддержать экономику и усилить обороноспособность страны. Невозможно было отстоять эти правки и в сессионном зале, потому что во время их рассмотрения работали максимум два десятка народных депутатов".

Нардеп обратил внимание, что авторы сметы фактически оставили без финансового внимания наиболее уязвимые слои населения и представителей критически важных профессий — медиков, спасающих жизнь на передовой, и учителей, работающих с детьми в укрытиях во время воздушных тревог. По мнению политика, власти ошибочно считают нынешние оклады этих работников достаточными.

Не меньшее возмущение у Разумкова вызвали и заложенные показатели социальных стандартов для пожилых людей.

"В этом бюджете нет элементарного уважения к пожилым людям, — заявил оппозиционный политик, критикуя правительственные расчеты. — Каким словом, кроме издевательства, можно назвать повышение минимальной пенсии на 283 гривны?!"

Отдельным проблемным блоком, по словам депутата, стало полное игнорирование потребностей украинского предпринимательства. Предложения по снижению налогового давления и внедрению механизмов компенсации за разрушение от российских ударов были отклонены. Политик подчеркнул, что без помощи государства бизнес не сможет самостоятельно преодолевать последствия атак и финансировать армию. Кроме того, из-за позиции финансового комитета под руководством Даниила Гетманцева не удалось снизить стоимость топлива, в цене которого на АЗС налоговая составляющая достигает 47%.

Дмитрий Разумков подытожил, что принятый в первом чтении документ никоим образом не отвечает на ключевые вызовы, стоящие перед воюющим государством, поэтому поддерживать его в таком виде нельзя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины официально обнародовал постановление, существенно изменяющее и усиливающее правила бронирования военнообязанных работников.