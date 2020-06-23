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Закон о референдуме не может быть игрушкой в руках власти, - Скорик

Закон о референдуме, предложенный президентом, не расширяет, а ограничивает власть народа, - депутат Скорик

сегодня, 15:29
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Закон о референдуме не может быть игрушкой в руках власти, - Скорик

Фото: ОПЗЖ

Президентский "Закон о референдуме", который был принят парламентом в первом чтении, в действительности ограничивает возможности волеизъявления украинского народа. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

"Наша Конституция запрещает проводить референдумы по трем вопросам: это амнистия, бюджет и налоги. По всем другим Основной Закон разрешает их проведение. Вопросов, которые должны выноситься на референдум – множество. Например, наша земля. Согласно Конституции – это достояние всего народа, но закон о ее продаже был принят без учета мнения народа. "Слуги народа" сделали это сами при поддержке "Европейской Солидарности", - говорит нардеп.

Решить языковой вопрос также следует поручить народу, считает Скорик. 

"Что касается языка, то вопрос его использования закреплен в ст. 10, согласно которой государственным языком является украинский, при этом гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков нацменьшинств. То, что единственным источником власти в Украине является народ, определяет ст.5 Конституции, и мы должны предоставить украинскому народу право самостоятельно принимать решения по всем значимым для людей вопросам", - подчеркнул оппозиционный политик.

Николай Скорик объяснил, почему депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержали принимаемый закон.

"В президентском законопроекте проявились все "родовые травмы" нынешней власти. Опять неоправданно широкие полномочия переданы ЦВК. Власть создает для себя возможности вмешиваться в работу инициативных групп по проведению референдума. Планирует, как на свое усмотрение затягивать процесс подготовки, организации и проведения референдума. И сможет заблокировать его на любом из этапов. Для оппозиции такой подход неприемлем", - говорит депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила свой альтернативный законопроект по этому вопросу. 

"Альтернативный законопроект от нашей политсилы, одним из основных авторов которого является глава Политсовета партии Виктор Медведчук, предусматривает более широкие возможности для волеизъявления нашего народа, в том числе и местные референдумы. На фоне того, что происходит сегодня с силовым объединением громад и, фактически, антиконституционным изменением административно-территориального устройства нашего государства, мы должны были бы спросить об этом у наших граждан и учесть их позицию. Такая же ситуация и с переименованием улиц и городов, и ряда других вопросов, которые могут продемонстрировать, что точкой зрения народа при их решении полностью пренебрегли", - акцентировал Скорик.

По мнению парламентария, тот законопроект, за который в первом чтении проголосовало монобольшинство и ряд примкнувших к ним депутатов – это не закон о референдуме, а его имитация.

"Уважая своих сограждан, можно не разделять той или иной точки зрения, но мы должны учитывать их мнение, если мы живем в демократической стране. И не нужно считать, что кто-то один может быть умнее всего украинского народа", - подчеркнул Николай Скорик.

Ранее "Комментарии" рассказывали об особенностях законопроекта о референдуме, которые проголосовали в первом чтении депутаты парламента. 


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Источник: https://man.comments.ua/news/auto/chto-nel-zya-delat-s-avtomobilem-vo-vremya-zharkoy-pogody-655174.html
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