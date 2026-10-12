«Венгрия должна разблокировать кластеры»: парламент срочно рассмотрит образовательный закон для нацменьшинств

Сегодня, 12 октября, Верховная Рада собирается на очередное пленарное заседание, которое начнется традиционным диалогом с кабинетом министров. Однако главная интрига дня будет разворачиваться вокруг евроинтеграционного законодательства и технических условий работы самого парламента во время воздушных угроз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Петер Мадяр и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Рабочий день народные избранники начнут с заслушивания отчетов чиновников.

"Сейчас начнется в 10:00 заседание, – отметил парламентарий, очертив стартовый этап работы. — Там будет сначала "час вопросов к Правительству" с Министром финансов".

Сразу после этого Совет перейдет к рассмотрению стратегически важного документа под номером 16119. Этот законопроект предлагает четко урегулировать права детей, принадлежащих национальным меньшинствам и коренным народам Украины, на получение образования на родном языке, который будет функционировать параллельно с обязательным и полноценным изучением государственного языка. Ожидается, что документ будет принят по ускоренной процедуре, поскольку от него зависит дальнейшее движение Украины в Европейский Союз. По словам Железняка, проект закона должен проголосовать сразу за основу и в целом, а глава государства должен скрепить его подписью в тот же день, ведь тогда уже завтра Венгрия должна разблокировать открытие переговорных кластеров в ЕС.

В то же время, депутат обратил внимание на серьезную проблему в организации безопасности самих нардепов и непрерывности законотворческого процесса.

"Отдельный вопрос, как будет работать Рада..., — подчеркнул Железняк, указывая на техническую незащищенность регламента. — По состоянию на сегодняшний день заседания ни во время красной, ни во время желтой тревоги невозможны".

Он добавил, что специальное постановление, которое бы легализовало голосование непосредственно в безопасном подземном укрытии, в повестку дня так и не было внесено и не проголосовано. Как следствие, в случае объявления воздушной опасности в столице заседание парламента будет автоматически остановлено. Несмотря на важность образовательного трека, Железняк резюмировал, что главный "ударный" день по количеству собранных голосов под другие инициативы до сих пор планируется на среду.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сентябре Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт не будет поддерживать особый или ускоренный путь Украины в Европейский Союз. По его словам, Киев должен пройти стандартную процедуру вступления и выполнить все необходимые требования, в частности, в отношении прав венгерского национального меньшинства.