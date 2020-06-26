Вакарчук сложил депутатские полномочия, но «Голос» обещает не терять

Фото: rbc.ua

Святослав Вакарчук прекратил депутатские полномочия. Такое решение приняла партия "Голос" на внеочередном съезде сегодня, 26 июня. Об этом говорится в сообщение партии на официальном сайте политсилы.

Так, коллеги удовлетворили просьбу Вакарчука. Но сообщается, что такой шаг не влияет на участие экс-главы "Голоса" в жизни политсилы.

"Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", – сказал Вакарчук.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчука к фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Как ранее сообщалось, место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская – юрист, специалист по энергетики, выпускница Кембриджа.

Напомним, еще в статусе нардепа Святослав Вакарчук объяснил, почему вышел из парламентской фракции "Голос".

Отметим, что Рада отказалась лишать Вакарчука депутатских полномочий. Поддержали намерение нардепа только 175 народных избранников.

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