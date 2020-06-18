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В Украине введут индексацию размера алиментов

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об общеобязательной индексации размера алиментов

сегодня, 18:00
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине введут индексацию размера алиментов

В Украине введут обязательную индексацию размера алиментов. Шаг к этому сделали нардепы на заседании Верховной Рады сегодня. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, решением парламента принято за основу проект закона №3112, который предусматривает обязанность исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме. Документ предлагает внести изменения в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Как пояснили в Раде, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса Украины уже более 14 лет, а с 2016 года и законом. Однако отсутствие механизма ее реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке.

Напомним, минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка будет постепенно повышаться. Так, на ребенка в возрасте до 6 лет предусмотрено с 1 января 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, а с 1 декабря - 1921 грн. Тогда как для ребенка в возрасте от 6 и до 18 лет установили суммы в размере 2218 грн с января, 2318 грн - с июля и 2395 грн – с декабря.

Как сообщалось, эксперты оценили законопроект о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за рубежом, принятый Радой за основу.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/194397.html
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