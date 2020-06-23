В Слуге народа рассказали, почему депутатов не штрафуют за нарушение карантина

Депутатов Верховной Рады не смогли оштрафовать за нарушение карантина, поскольку в парламент не пустили полицейских. Административные протоколы на нарушителей так и не составили. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Народные избранники, которые пишут законы, обязывающие украинцев соблюдать карантин, оказывается, сами не против нарушить несколько правил. Чаще всего нардепы игнорируют масочный режим, говорит Радуцкий, который, ко всему, является еще и главой парламентского комитета по вопросам медицины. Сейчас защитные маски необходимо надевать во всех помещениях. Тем более, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Для сессионной залы Верховной Рады исключения никто не делал.

Михаил Радуцкий рассказывает, что, заметив в очередной раз в парламенте депутатов без масок, он решил с этим разобраться.

"Я лично подошел к спикеру парламента и попросил его вызвать полицию, чтобы всех нарушителей оштрафовать", - рассказывает Радуцкий.

Полицейские приехали, да еще и не одни. Вместе с ними в Раду прибыли и представители Госпотребслужбы. Вот только попасть внутрь парламента они не смогли. Соответственно не составили административные протоколы и не оштрафовали депутатов-нарушителей.

"К сожалению, были какие-то причины, что они не зашли в помещение Рады. Я считаю это нужно исправлять. Депутаты от других граждан Украины ничем не отличаются и должны так же платить штраф, если нарушают закон", - сказал нардеп из "Слуги народа".

Напомним, что штраф за нарушение масочного режима в Украине составляет 17 тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, собирается ли президент Владимир Зеленский платить штраф за нарушение карантина в Хмельницком.

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