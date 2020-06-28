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В "Слуге народа" анонсировали первый в истории Украины закон про оппозицию

Первый зам главы партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук рассказал о новом законе, закрепляющем права оппозиционных сил в парламенте

сегодня, 20:13
Автор:

Екатерина Белоброва
В "Слуге народа" анонсировали первый в истории Украины закон про оппозицию

В сентябре народные депутаты Украины рассмотрят первый законопроект, который будет регулировать статус и полномочия оппозиции в парламенте. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на интервью заместителя главы фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука.

Нардеп подчеркнул, что монобольшинство предусматривает неизменность данного проекта, в случае поддержания его парламентариями.

"Мы хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", - обозначил Стефанчук.

При этом вице-спикер Рады отметил, что данный закон должен закреплять так называемый "каталог прав" оппозиции, а также их неизменность, независимо от того, какая власть станет правящей.

Среди вероятных сценариев - внесение в Конституцию положения, закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами депутатов, то есть конституционным большинством.

"Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня, 28 июня, в Польше проходят выборы президента и у избирателей есть право голосовать за одного из 11 кандидатов.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-stefanchuk-zakon-pro-opozyciju/30695157.html
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