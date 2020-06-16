В Раде сообщили, когда примут закон по азартным играм в Украине

В четверг, 18 июня, народные депутаты рассмотрят законопроект об игорном бизнесе во втором чтении и может принять по нему решение. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление первого заместителя председателя комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

По его словам, проект готов к рассмотрению в зале пленарного заседания на этой неделе.

"Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить на голосование", - заявил Железняк.

Он также добавил, что нардепам придется рассматривать все поправки к законопроекту.

"Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам", - пояснил парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что отечественный лотерейный рынок уничтожила нездоровая конкуренция при участии государства.

"Вспомним для примера 2009 год, когда запретили игорный бизнес. В этом законе ("О запрете игорного бизнеса в Украине", – ред.) написано, что Кабинет министров в течение трех месяцев должен разработать и подать в Верховную Раду закон об игорном бизнесе. И ничего в итоге не произошло. Попытки осуществлялись в интересах определенных групп, поэтому парламент не голосовал за такие законы. Все понимали, что это делается ради кого-то, не ради государства. Проехали. Принимается в 2012 году закон о государственных лотереях, который не дает возможности тогда правительству Азарова "подоить" этот рынок. Их попросту лишили механизмов. Закон не имплементировался, лицензионные условия не разрабатывались и, естественно, не были приняты. Кабмин молчал, Минфин молчал. Проехали", - рассказал в интервью нашему изданию президент оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий Ложенко

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