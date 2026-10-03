В Раде предложили менять подход к переговорам с Россией

Народный депутат Алексей Гончаренко выступил за поэтапный формат возможных договоренностей между Украиной и Россией. Свою позицию он изложил в публикации в социальных сетях, предложив начинать переговорный процесс с отдельных вопросов, по которым стороны потенциально могли бы достичь согласия.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По мнению депутата, отсутствие доверия и серьезные разногласия по ключевым вопросам не позволяют сразу договориться обо всех аспектах войны. Поэтому, считает Гончаренко, переговоры можно было бы начать с более узких тем, а затем постепенно расширять достигнутые договоренности.

В качестве основных направлений он назвал безопасность на море, энергетическую сферу, инфраструктуру и ситуацию на фронте. Особое значение нардеп придает морскому доступу, связывая его с сохранением украинской экономики, а также энергетике на фоне приближения холодного сезона.

Отдельный блок его предложения касается инфраструктуры. Гончаренко предлагает в качестве первого шага договориться о прекращении ударов по школам, а затем распространить такие ограничения на мосты и железнодорожную инфраструктуру. По его замыслу, серия небольших соглашений могла бы постепенно привести к более масштабной договоренности о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре.

Еще одним направлением он называет фронт. В своем сообщении депутат говорит о постепенной локализации линии боевых действий на Донбассе.

Гончаренко подчеркивает, что описывает лишь общие контуры возможного подхода: каждый из четырех треков, по его словам, можно разделить на множество отдельных пунктов для переговоров.

При этом предложенный депутатом формат является его политической позицией, а не согласованным Украиной или Россией планом. Официальных договоренностей Москвы и Киева по перечисленным Гончаренко направлениям из его публикации не следует.

Ранее Гончаренко также публично выступал за обсуждение прекращения ударов по отдельным объектам и постепенное расширение таких договоренностей. В парламенте он продолжает высказываться по вопросам войны, бюджета и государственной политики.

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