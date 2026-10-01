В Раде назревает языковой скандал: нардеп раскрыл детали подковерного "соглашения"

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Кречмаровская Наталия
Парламентарии возможно изменят законодательство по вопросу языковых ограничений, однако есть нюанс.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что 30 сентября вице-премьер Ченцов и министр образования Бутенко покупали голоса фракций "ЕС" и "Голос". По его словам, участниками соглашения были Вятрович от ЕС и Пипа от Голоса.
Так что, отметил он, у нас будет сегрегация граждан по трем категориям:
1. Украиноязычные украинцы — с полными правами, как и положено.
2. Венгерско-, польско-, румыноязычные украинцы и украинцы крымскотатарского происхождения, с барски предоставленными правами национальных меньшинств.
3. Русскоязычные украинцы без прав вообще. Наказанные сверху законом Пипы о запрете первоклассникам болтать на перерывах на родном языке.
Соглашение, по его словам, должно было состояться в 20:00 30 сентября, после чего должна была состояться регистрация законопроекта о том, чтобы согласиться на все условия венгров. И принять его за основу и 12 октября.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заговорили о замене Зеленского.