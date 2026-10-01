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В Раде назревает языковой скандал: нардеп раскрыл детали подковерного "соглашения"

Народный депутат Бужанский рассказал, какие изменения в языковых ограничениях тайно готовят в Раде

1 октября 2026, 16:20
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Кречмаровская Наталия

Парламентарии возможно изменят законодательство по вопросу языковых ограничений, однако есть нюанс.

В Раде назревает языковой скандал: нардеп раскрыл детали подковерного "соглашения"

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал, что 30 сентября вице-премьер Ченцов и министр образования Бутенко покупали голоса фракций "ЕС" и "Голос". По его словам, участниками соглашения были Вятрович от ЕС и Пипа от Голоса.

"Условия очень просты, "ЕС" и "Голос" не возражают против отмены норм законов о языке и образовании для коренных народов Украины и национальных меньшинств стран ЕС. Венгров, румын и поляков В обмен в зал вынесут законопроект Пипы, которым запретят говорить в школах на русском языке даже на перемене”, — рассказал политик.

Так что, отметил он, у нас будет сегрегация граждан по трем категориям:

1. Украиноязычные украинцы — с полными правами, как и положено.

2. Венгерско-, польско-, румыноязычные украинцы и украинцы крымскотатарского происхождения, с барски предоставленными правами национальных меньшинств.

3. Русскоязычные украинцы без прав вообще. Наказанные сверху законом Пипы о запрете первоклассникам болтать на перерывах на родном языке.

"Ах, да, еще и украинцы-евреи, они тоже совершенно бесправные, не коренные народы, и не народы стран ЕС, так мило после вчерашних постов о Бабьем Яре, не так ли?", — заметил политик.

Соглашение, по его словам, должно было состояться в 20:00 30 сентября, после чего должна была состояться регистрация законопроекта о том, чтобы согласиться на все условия венгров. И принять его за основу и 12 октября.

"В общем все хочу добавить только две детали: 1. Фракция Слуга Народа, кроме нескольких представителей, об этом знать не знает. 2. И этот позор не решит проблему открытия всех кластеров, откроют только два, а не четыре. Немного смешно начинать путь в ЕС с закона о дискриминации, но ок, мы же за это голосовали 19-го года, да?”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заговорили о замене Зеленского.




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Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/22278
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