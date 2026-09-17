Украина отреагировала на принятие в США санкционного законопроекта Линдси Грэма

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук приветствовал окончательное одобрение в Конгрессе США законопроекта, инициированного сенатором Линдси Грэмом. По словам спикера украинского парламента, теперь американское давление на Россию должно перейти в практическую плоскость.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Стефанчук отметил, что после предварительного одобрения документа Сенатом его принятие завершает парламентский этап рассмотрения в Конгрессе США.

"Для Украины принципиально, что давление на способность России финансировать войну переходит к конкретным решениям", — заявил глава Верховной Рады.

Украинский политик поблагодарил членов обеих палат Конгресса, а также спикера Палаты представителей Майка Джонсона за поддержку инициативы. Отдельно Стефанчук упомянул сенатора Ричарда Блюменталя, который вместе с Грэмом участвовал в продвижении санкционной инициативы.

Законопроект предусматривает расширение санкционного давления на Россию из-за войны против Украины. В частности, документ должен предоставить президенту США Дональду Трампу полномочия вводить пошлины в размере до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа.

Отдельно предлагается использовать аналогичный инструмент против пяти государств, которые, согласно законопроекту, помогают Москве обходить энергетические санкции.

Под ограничения также могут попасть российский "теневой флот", финансовые учреждения, включая Центральный банк РФ, а также крупные государственные энергетические проекты.

Таким образом, ключевой особенностью инициативы становится попытка воздействовать не только непосредственно на российские структуры, но и на государства, продолжающие покупать российские энергоресурсы либо содействующие обходу санкций.

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