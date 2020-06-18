Уйдет ли Рахманин вслед за Вакарчуком: заявление "Голоса"

Фото: Андрей Гудзенко

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин не собирается уходить с парламента вслед за основателем партии Святославом Вакарчуком. Об этом заявила руководитель политсилы Кира Рудык в эфире канала "Украина 24".

О том, что он собирается уходить из Верховной Рады, Святослав Вакарчук заявил на прошлой неделе. Вслед за этим, в кулуарах парламента поползли слухи о том, что и Сергей Рахманин тоже сложит полномочия депутата. Лидер "Голоса" Кира Рудык уверяет - эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

"Уверяю вас, что никуда Сергей Рахманин не собирается уходить", - сказала народный депутат.

Более того, по ее словам, Рахманин и дальше будет выполнять обязанности руководителя фракции. В частности, на данный момент помогает с подготовкой "Голоса" к местным выборам и организацией штабов в регионах.

А вот Вакарчук уйти с парламента официально может уже сегоня.

"Насколько известно мне, этого вопрос в сессионный зал должны вынести в четверг", - сообщила Рудык.

Ранее основатель и бывший руководитель партии "Голос" объяснил, что свою задачу в Верховной Раде он выполнил. "Комментарии" рассказывали, почему именно нардеп решил уйти с парламента. К слову, это уже вторая попытка Вакарчука попробовать себя в роли депутата. В прошлый раз он проработал в Раде около года в составе фракции "Наша Украина - Народная самооборона".

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