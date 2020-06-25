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Создаст 60 тысяч рабочих мест: нардеп Пидласа анонсировала новый законопроект

Нардеп от «Слуги народа» Роксолана Пидласа рассказала о законопроекте, который вносит изменения в процедуру публичных закупок

сегодня, 11:53
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Создаст 60 тысяч рабочих мест: нардеп Пидласа анонсировала новый законопроект

Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Підласа анонсировала законопроект, который создаст более 60 тысяч рабочих мест. На своей странице в Facebook депутат сообщила, что вместе с коллегами они зарегистрировали законопроект №3739, который меняет процедуру публичных закупок и вводит обязательное наличие локализации в предмете закупки.

"Уровень проникновения импорта в публичные закупки по отраслям машиностроения в Украине достигает 50%. По данным экспертов, в среднем для всех публичных закупок по Украине этот показатель составляет 38%, тогда как в публичных закупках развитых стран импорт составляет не более 4-5% всех закупок", - написала она.

Пидласа подчеркнула, что предлагаемый законопроект меняет процедуру публичных закупок.

"В случае поддержки в зале, кроме учета ценового критерия и/или жизненного цикла продукции, предусматривается введение обязательного наличия локализации в предмете закупки - она будет составлять 25-40% в зависимости от типа товара", - отметила нардеп.

По прогнозу народной избранницы такой шаг позволит создать 62,5 тысячи новых рабочих мест и поможет перезапустить украинскую экономику.

"Карантин из-за COVID-19, мировой экономический кризис и производные заставляют все страны ориентироваться на здоровый протекционизм. Наша государство здесь не исключение. Мы разработали законодательную инициативу, которая должна обеспечить экономический рост и создание новых рабочих мест. По расчетам экспертов эффект будет следующий: 3,9 процентных пунктов к ВВП в течение 3-5 лет, 62,5 тысячи новых рабочих мест и 8% налоговых отчислений", - резюмировала Пидласа.

Как сообщалось, правительство Украины выделило почти 3 млрд грн на помощь по безработице на безвозвратной основе. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько эффективна такого рода поддержка.


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Источник: https://www.facebook.com/roksolana.pidlasa/posts/3096843963735099
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