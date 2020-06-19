Рада продлила закон о коронавирусе из-за обострения ситуации с COVID-19

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Верховная Рада Украины на заседании 19 июня проголосовала за продление так называемого "закона о коронавирусе" до 31 декабря 2020 года. Закон был принят сразу в первом и во втором чтении. Оба раза за него проголосовало более 300 депутатов.

Действие закона должно было закончиться 1 июля, и председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий аргументировал необходимость его продления, так как ситуация с коронавирусом в последнее время наоборот, обострилась. Чтобы успеть продлить срок действия положений закона, требовалось принять соответствующий законопроект на этом заседании.

Народные депутаты рассмотрели и одобрили за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" (относительно продления срока действия в связи с угрозой рост заболеваемости населения коронавирусной болезни (COVID-19) №3636.

Закон №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" был принят принят парламентариями 17 марта.

Среди прочего, документом предусматривается, что нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов (17-34 тысячи гривен), на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

Как ранее сообщали "Комментарии", волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.

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