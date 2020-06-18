Рада отказалась лишать Вакарчука депутатских полномочий

Депутаты Верховной Рады не поддержали стремление лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить полномочия парламентария. Прекратить полномочия нардепа решили поддержать только 175 народных избранников.

Как известно, ранее Вакарчук решил уйти из Рады, чтобы сосредоточиться на местных выборах.

Как отметила нардеп Инна Совсун, Вакарчук пришел в политику не для того, чтобы реализовать собственные амбиции и ушел из Рады после того, как достиг цели.

Вакарчук уже побывал депутатом — в 2007 году он прошел в Раду от партии "Наша Украина - Народная самооборона". За год в парламенте Святослав Вакарчук не предложил ни одного законопроекта. В этот раз его нахождение в парламенте было более продуктивным — он внес 18 законопроектов, треть из которых парламент поддержал. Большинство из них касаются противостояния российской агрессии и антироссийских санкций.

Как сообщал портал "Комментарии", Экс-глава парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не видит необходимости введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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