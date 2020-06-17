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Рада изменила Земельный кодекс

Изменения касаются пространственного планирования территорий

сегодня, 15:28
Автор:

Сергей Медведев
Рада изменила Земельный кодекс

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №2280 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель". Документ был принят во втором чтении, за него отдали свои голоса 320 парламентариев.

 Согласно документу, изменить пришлось  несколько кодексов Украины, в частности,  Земельный кодекс, Водный кодекс Украины, законы Украины "О землеустройстве", "О регулировании градостроительной деятельности" и "О Государственном земельном кадастре". 

Как указано в пояснении к законопроекту, предлагаемые изменения позволит развивать территории с учетом интересов разных участников и форм собственности. Изменения также направлены на усовершенствования управления градостроительством и упростит работу топографов-геодезистов в вопросах пространственного планирования.

"Также принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные нужды своих граждан", - говорится в пояснительной записке.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения экспертов о том, в каком виде в Украине заработает рынок земли. Напомним, что 13 апреля Верховная Рада открыла путь к подписанию закона, отклонив 13 проектов постановлений, которыми предлагалась отмена решения о его принятии. В тот же день спикер ВР Дмитрий Разумков подписал закон. Дело было за подписью президента. Позже появилась и она.


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Источник: https://zn.ua/POLITICS/rada-progolosovala-za-izmeneniya-v-zemelnyy-kodeks-po-planirovaniyu-ispolzovaniya-zemel-357800_.html
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