Рада изменила Земельный кодекс

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №2280 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель". Документ был принят во втором чтении, за него отдали свои голоса 320 парламентариев.

Согласно документу, изменить пришлось несколько кодексов Украины, в частности, Земельный кодекс, Водный кодекс Украины, законы Украины "О землеустройстве", "О регулировании градостроительной деятельности" и "О Государственном земельном кадастре".

Как указано в пояснении к законопроекту, предлагаемые изменения позволит развивать территории с учетом интересов разных участников и форм собственности. Изменения также направлены на усовершенствования управления градостроительством и упростит работу топографов-геодезистов в вопросах пространственного планирования.

"Также принятие законопроекта позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные нужды своих граждан", - говорится в пояснительной записке.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения экспертов о том, в каком виде в Украине заработает рынок земли. Напомним, что 13 апреля Верховная Рада открыла путь к подписанию закона, отклонив 13 проектов постановлений, которыми предлагалась отмена решения о его принятии. В тот же день спикер ВР Дмитрий Разумков подписал закон. Дело было за подписью президента. Позже появилась и она.

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