«Политиканы уничтожают страну изнутри»: Кличко в Верховной Раде заявил о давлении со стороны властей

Киевский городской голова Виталий Кличко выступил с трибуны Верховной Рады Украины, куда его пригласили презентовать состояние подготовки столицы к зимнему периоду, и обвинил центральную власть в финансовой блокировке городского хозяйства и политическом давлении на самоуправление. Глава КГГА подчеркнул, что муниципалитет делает все возможное для выживания мегаполиса в условиях ежедневного российского террора.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Глава столицы отметил, что коммунальные службы вынуждены работать в экстремальных условиях под аккомпанемент постоянной критики со стороны правительственных медиаресурсов.

"Городские власти пытаются всеми силами обеспечить жизнедеятельность столицы, – заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя свое выступление перед народными избранниками. — Несмотря на подлые оплеухи, которые постоянно пытаются отвесить центральные власти. К сожалению, именно так выглядит сотрудничество в их понимании".

Мэр обнародовал ошеломляющую статистику ударов по главным теплоэлектроцентралям города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающим тепло- и энергоснабжение киевлян. По его словам, интенсивность налетов в текущем году бьет все рекорды: если в 2022 году по этим двум объектам попало 12 ракет и БпЛА, в 2023 – 7, в 2024 – ноль, а в 2025 – 19, то в этом году прилетело уже почти 50 средств поражения. Тем не менее, специалисты каждый раз восстанавливали генерацию.

"А в этом году готовились под обстрелами врага и в условиях шоу, которое власти устроили с Планом устойчивости, — подчеркнул руководитель столицы, — с лживой кампанией, что Киев якобы не работает и ничего не делает. С блокировкой средств, что заморозило многие проекты по энергостойкости и сроки их реализации".

Кличко назвал циничными обвинения в срыве отопительного сезона, который де-факто еще даже не начался, и добавил, что правительственная остановка платежей буквально убивает городское хозяйство по всей стране.

В то же время городской голова подробно отчитался о масштабных мерах, которые столица самостоятельно реализовала за период полномасштабного вторжения для создания резервных мощностей. Для наглядности эти инфраструктурные показатели распределены по ключевым секторам:

Тепло- и водоснабжение: Киев подготовил около 700 генераторов разной мощности, 70 мобильных передвижных котельных, 3 новых дизельных электростанций и резервный водозабор. "Киевводоканал" сейчас оперирует 103 генераторными системами большой мощности и ожидает дополнительных поставок из-за границы.

Киев подготовил около 700 генераторов разной мощности, 70 мобильных передвижных котельных, 3 новых дизельных электростанций и резервный водозабор. "Киевводоканал" сейчас оперирует 103 генераторными системами большой мощности и ожидает дополнительных поставок из-за границы. Медицинская сфера: Больницы города снабжены 480 генераторами. 15 медучреждений уже имеют собственные автономные скважины (еще 6 на стадии строительства), а 11 больниц обеспечены индивидуальным отоплением от собственных котельных (к концу года их количество вырастет до 21).

Больницы города снабжены 480 генераторами. 15 медучреждений уже имеют собственные автономные скважины (еще 6 на стадии строительства), а 11 больниц обеспечены индивидуальным отоплением от собственных котельных (к концу года их количество вырастет до 21). Образование и жилищный фонд: Все учебные заведения города укомплектованы автономными источниками питания, в том числе 285 — большой мощности. По городским программам софинансирования для многоквартирных домов закуплено более 6000 единиц оборудования (генераторы, инверторы, аккумуляторы).

Глава столицы отметил, что город продолжает восстанавливаться, несмотря на серьезную нехватку рабочих рук на коммунальных предприятиях из-за мобилизационных процессов, однако из телемарафона раздается только критика, "будто мы до сих пор живем в 2019-м". В этой связи мэр выдвинул встречные жесткие вопросы в центральные ведомства.

"Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? — возмутился глава КГГА. — Где защита объектов "Укрэнерго"? Где миллиарды, которые на это выделяли?"

Кличко также выступил в роли главы Ассоциации городов Украины, отметив, что правительственные заявления о якобы образцовой подготовке других регионов в противовес Киеву являются откровенной ложью.

"Сегодня в шоке все громады, – резюмировал лидер АГУ. — Местное самоуправление в Украине пытаются уничтожить, и не только в Киеве. Устраняя голов громад по надуманным причинам. Выдвигая абсурдные обвинения, запугивая председателей небольших громад уголовными делами".

Он назвал внутренних политиканствующих критиков не менее опасными, чем внешний враг, однако выразил заверение, что совместными усилиями киевлян и защитников город обязательно выстоит.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ официально назвали цели, куда ударили этой ночью.