«Политиканы уничтожают страну изнутри»: Кличко в Верховной Раде заявил о давлении со стороны властей

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Недилько Ксения
Киевский городской голова Виталий Кличко выступил с трибуны Верховной Рады Украины, куда его пригласили презентовать состояние подготовки столицы к зимнему периоду, и обвинил центральную власть в финансовой блокировке городского хозяйства и политическом давлении на самоуправление. Глава КГГА подчеркнул, что муниципалитет делает все возможное для выживания мегаполиса в условиях ежедневного российского террора.
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Глава столицы отметил, что коммунальные службы вынуждены работать в экстремальных условиях под аккомпанемент постоянной критики со стороны правительственных медиаресурсов.
Мэр обнародовал ошеломляющую статистику ударов по главным теплоэлектроцентралям города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающим тепло- и энергоснабжение киевлян. По его словам, интенсивность налетов в текущем году бьет все рекорды: если в 2022 году по этим двум объектам попало 12 ракет и БпЛА, в 2023 – 7, в 2024 – ноль, а в 2025 – 19, то в этом году прилетело уже почти 50 средств поражения. Тем не менее, специалисты каждый раз восстанавливали генерацию.
Кличко назвал циничными обвинения в срыве отопительного сезона, который де-факто еще даже не начался, и добавил, что правительственная остановка платежей буквально убивает городское хозяйство по всей стране.
В то же время городской голова подробно отчитался о масштабных мерах, которые столица самостоятельно реализовала за период полномасштабного вторжения для создания резервных мощностей. Для наглядности эти инфраструктурные показатели распределены по ключевым секторам:
Глава столицы отметил, что город продолжает восстанавливаться, несмотря на серьезную нехватку рабочих рук на коммунальных предприятиях из-за мобилизационных процессов, однако из телемарафона раздается только критика, "будто мы до сих пор живем в 2019-м". В этой связи мэр выдвинул встречные жесткие вопросы в центральные ведомства.
Кличко также выступил в роли главы Ассоциации городов Украины, отметив, что правительственные заявления о якобы образцовой подготовке других регионов в противовес Киеву являются откровенной ложью.
Он назвал внутренних политиканствующих критиков не менее опасными, чем внешний враг, однако выразил заверение, что совместными усилиями киевлян и защитников город обязательно выстоит.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ официально назвали цели, куда ударили этой ночью.