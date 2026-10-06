Политическое пике Алексея Гончаренко: после скандальных сообщений нардеп оказался в списках «Миротворца»

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко стал фигурантом базы данных сайта "Миротворец", фиксирующим признаки преступлений против национальной безопасности страны. Попаданию парламентария в публичные списки предшествовал ряд его резонансных заявлений в социальных сетях относительно текущей военно-политической ситуации в государстве.

Алексей Гончаренко

В своих недавних публикациях политик высказал крайне пессимистические оценки по ходу боевых действий и будущего страны.

"Украина проигрывает войну", – безапелляционно заявил народный депутат в собственных соцсетях.

Кроме того, Гончаренко призвал украинское общество и руководство государства снять розовые очки. Он публично настаивал на том, что необходимо срочно признать "неприятную реальность" и искать пути для того, чтобы "договариваться" с противником. Такие капитулятивные тезисы вызвали волну возмущения среди общественности и коллег по парламенту, которые расценили их как подрыв боевого духа и продвижение вражеских нарративов.

Реакция политической среды на демарш нардепа оказалась мгновенной и жесткой. Только накануне стало известно, что парламентская фракция "Европейская Солидарность" приняла официальное решение об исключении Алексея Гончаренко из своих рядов в Верховной Раде.

Внесение политика в базу "Миротворца" стало очередным этапом его стремительной политической изоляции, которая разворачивается прямо сейчас, 6 октября. На платформе его действия квалифицировались как деструктивные.

"Призвал признать "неприятную реальность" и " договариваться "", — отмечается в карточке нардепа на сайте как обоснование для его фиксации в базе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном блоге откровенно обратился к гражданам, чтобы расставить точки над "и" в этом чувствительном вопросе.

"Вижу много негатива о возможном перемирии, поэтому озвучу свою позицию, — отметил парламентарий, призывая аудиторию к прагматичному анализу текущей ситуации на фронте и в тылу. Очерчивая временные рамки и потенциальные выгоды от приостановки огня, законодатель добавил: — Любое перемирие, любая остановка, любая остановка, активные боевые действия, — В ИНТЕРЕСАХ УКРАИНЫ. Остановимся на 2 часа, на 2 дня, на 3 недели, в месяц, на лето, на год, на полчаса — СУПЕР".