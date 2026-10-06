Политические интриги вокруг Порошенко и Гончаренко: какие подводные камни исключения нардепа из фракции

Громкое решение политической партии "Европейская Солидарность" избавиться от одного из своих медийных нардепов Алексея Гончаренко до сих пор имеет много юридических и кулуарных вопросов. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. По его оценке, объявленный демарш "ЕС" пока остается лишь политическим заявлением, требующим официального закрепления под куполом Верховной Рады.

Петр Порошенко и Алексей Гончаренко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Парламентарий подчеркнул, что партийного решения на собрании маловато для окончательного разрыва.

"То, что „Европейская Солидарность“ приняла решение об исключении Гончаренко из фракции — это, конечно, хорошо, — констатирует Дунда, — но формально процедура еще должна быть завершена".

Политик пояснил, что согласно регламенту руководство фракции обязано подготовить и передать официальное представление руководству парламента. После этого во время ближайшего пленарного заседания спикер или его заместитель должны публично объявить о выходе депутата из состава фракции. Пока этого не произошло, Гончаренко формально остается частью команды Петра Порошенко.

Однако самый большой маркер искренности этого решения, по мнению Дунды, проявится на международной арене. Пока Алексей Гончаренко представляет Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы именно по квоте своей теперь уже бывшей фракции. Поскольку рабочий сезон ассамблеи на этот год подошел к концу, ключевые кадровые перестановки ожидаются уже после новогодних праздников.

Депутат подчеркнул, что именно январь расставит все точки над "і" в отношениях между фракцией и политиком.

"Полномочия нынешнего состава истекают с открытием новой сессии в январе 2027 года, — напоминает Олег Дунда. — Тогда и увидим, как „Европейская Солидарность“ воспользуется своей квотой в украинской делегации ПАСЕ и кого предложит вместо Гончаренко".

Если же оппозиционная фракция покинет нардепа в его международной должности, это может свидетельствовать о наличии непубличных компромиссов за кулисами. В заключение Дунда выразил сомнение в реальном разрыве связей между бывшими соратниками, задавшись вопросом, продолжат ли в "ЕС" отдавать свои голоса во время парламентских голосований в пользу Гончаренко.

"А если нет, то есть тихая договоренность с Гончаренко", — резюмирует нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народного депутата Алексея Гончаренко исключили из парламентской фракции "Европейская солидарность". Причиной стали его публичные заявления по поводу возможного завершения войны и переговоров с Россией, которые, по оценке фракции, противоречат ее стратегическим позициям.