«Поднять зарплаты народным депутатам»: Железняк выступил в парламенте (ВИДЕО)

Верховная Рада продемонстрировала редкое единство во время голосования за бюджетные приоритеты в поддержку Сил обороны. Конституционное большинство народных избранников поддержало критически важное решение, направленное на улучшение финансового обеспечения украинских защитников.

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Об успешном прохождении предложения в первом чтении государственной сметы эмоционально сообщил один из ее соавторов, народный депутат Ярослав Железняк.

"Моя и коллег правка №1279 о повышении зарплат военным, — поделился успехом парламентарий, не скрывая радости от результатов голосования, — учтена и подтверждена в Бюджете первого чтения!!! За – 304!!!!, Конституционное большинство!"

Нардеп искренне поблагодарил весь депутатский корпус за консолидацию усилий, отметив, что парламент смог продемонстрировать общую и непреклонную позицию. В то же время он подчеркнул, что впереди законодателей ждет следующий важный этап — заставить Кабинет Министров Украины безоговорочно реализовать это решение на практике.

Несмотря на значимость события, рассмотрение этого вопроса на трибуне не обошлось без курьёза. Из-за сильного волнения во время трансляции в прямом эфире Железняк случайно оговорился: вместо выплаты денежного довольствия военнослужащим он призвал повысить заработные платы народным депутатам.

"Так нервничал, что зафейлил в выступлении, — впоследствии извинился политик перед аудиторией в своих соцсетях, — извините. Но правка важнее!"

Этот эпизод не остался без внимания коллег по сессионному залу. Другой народный депутат Александр Федиенко с юмором отреагировал на ситуацию и решил по-доброму сронизировать с выступления коллеги.

"По крайней мере, это было великолепно, — с улыбкой заметил Федиенко, комментируя инцидент за трибуной. — Но коллега вовремя поправился:)".

Несмотря на техническую ошибку оратора, финальный результат оказался успешным для украинской армии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины сделала первый шаг к принятию главного финансового документа страны на следующий год. За проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении проголосовали 239 избранников. Несмотря на результативное голосование, в сессионном зале разгорелась острая дискуссия по поводу приоритетов распределения государственных средств.