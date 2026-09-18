«Поцеловали двери»: депутаты в ярости из-за внезапной отмены заседания Рады

Запланированное на 18 сентября заседание Верховной Рады неожиданно не состоялось. Часть депутатов заявила, что приехала в парламент и только на месте узнала об отмене пленарного заседания. Об этом сообщают "Украинская правда" и сами парламентарии.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

В этот день в Раде должен был пройти час вопросов к правительству. По словам депутатов, ожидалось также выступление нового министра образования и науки Андрея Бутенко. Однако вместо работы парламентариев встретила закрытая дверь.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что час вопросов к правительству отменили, а заседание не состоится из-за "важных международных мероприятий". При этом он с иронией отметил, что депутатов предупредили лишь утром.

Владимир Вятрович сообщил, что об отмене узнал непосредственно перед заседанием от охранника. Ирина Геращенко заявила, что за время ее работы в парламенте подобная ситуация произошла впервые. По ее словам, депутатов и руководителей фракций заранее не уведомили.

Особое возмущение вызвало то, что, по словам Железняка, некоторые министры также приехали в Верховную Раду, не зная об отмене часа вопросов.

При этом в парламенте есть другая версия обстоятельств. Как сообщают украинские СМИ, решение перенести час вопросов к правительству на следующую пленарную неделю было принято на утреннем согласительном совете под руководством первого заместителя председателя Рады Александра Корниенко.

Таким образом, спор возник не столько вокруг самого переноса, сколько вокруг того, как именно депутатов и правительство проинформировали о решении. Официальный календарь Верховной Рады при этом указывает 18 сентября как последний день текущей пленарной недели.

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