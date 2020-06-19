kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9382.38

ETH/USD

230.42

LTC/USD

43.57

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада "Отпустили": Вакарчук вышел из фракции "Голос"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Отпустили": Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Нардеп Святослав Вакарчук объяснил, почему вышел из парламентской фракции "Голос"

сегодня, 14:09
Автор:

Таисия Ерохина
"Отпустили": Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Соответствующее объявление сделал спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания сегодня.

Причину таких действий Вакарчук объяснил на своей странице в Facebook.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - сообщил пока что нардеп Вакарчук.

Он отметил, что его место в парламенте займет следующий по списку кандидат в депутаты – Алина Свидерская, юрист, специалист по энергетике, выпускница Кембриджа.

При этом, Вакарчук останется членом партии "Голос". Обещает "сделать все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной".

Напомним, Рада отказалась лишать Вакарчука депутатских полномочий. Так, депутаты Верховной Рады не поддержали стремление лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить полномочия парламентария. Прекратить полномочия нардепа согласилось только 175 народных избранников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!