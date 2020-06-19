"Отпустили": Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Соответствующее объявление сделал спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания сегодня.

Причину таких действий Вакарчук объяснил на своей странице в Facebook.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - сообщил пока что нардеп Вакарчук.

Он отметил, что его место в парламенте займет следующий по списку кандидат в депутаты – Алина Свидерская, юрист, специалист по энергетике, выпускница Кембриджа.

При этом, Вакарчук останется членом партии "Голос". Обещает "сделать все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной".

Напомним, Рада отказалась лишать Вакарчука депутатских полномочий. Так, депутаты Верховной Рады не поддержали стремление лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить полномочия парламентария. Прекратить полномочия нардепа согласилось только 175 народных избранников.

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