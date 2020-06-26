Опрос: «Голос» пролетает мимо Рады, в лидерах – «Слуга народа» и ОПЗЖ

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошло бы четыре партии. Об этом говорится в опросе общественного мнения компании RTS ("Роботизированные телесистемы"), который проводился 22-25 июня.

Так, наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) - 29,7%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) - 19,2%, "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) - 14,7% и "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) - 9,3%.

Другие партии набирают недостаточно для прохождения в парламент: "Партия Шария" - 4,5%, "Радикальная партия Олега Ляшко"- 3,5%, "Сила и честь" - 3,2%, "Голос" - 2,9%, "Гражданская позиция" - 2,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,9%, "Самопомощь" - 1,7%, "Свобода" - 1,5%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Национальный корпус" - 0,6%.

Сообщается, что большинство участников опроса заявили о низком уровне доверия к Верховной Раде: 45% - совсем не доверяют, 23,3% - скорее не доверяют, полностью доверяют - 5,25%, скорее доверяют - 16,6%. Не смогли ответить 10%.

Кроме того, роспуск Верховной Рады полностью поддерживают 32,3%, а скорее поддерживают 12,3% опрошенных, не поддерживают 24,3%, скорее не поддерживают 12,8%.

Отметим, что директор RTS Антон Соколов заявил, что компания планирует активно работать на местных выборах и уже имеет ряд заказов от международных организаций, посольств и органов местного самоуправления.

"Технология, которую использует компания, позволяет проводить исследования в отдельных областях и регионах Украины и работать с большим массивом данных посредством получения информации с помощью случайной генерации мобильных телефонных номеров", - говорится в сообщении.

Добавим, что в опросе приняли участие 3000 жителей Украины возрастом от 18 лет во всех областях, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована технология CATI. Отмечается, что статистическая погрешность исследования равна +/- 2,5%.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы.

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