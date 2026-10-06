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"Народные депутаты получили указание выехать из Киева до 17 октября": что происходит

В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию об обязательном выезде нардепов из Киева

6 октября 2026, 13:26
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Кречмаровская Наталия

В иностранных медиа появилась информация, что Верховную Раду "переместят" ближе к границе, а народным депутатам якобы было дано указание покинуть Киев до 17 октября. Причина – усиление российских обстрелов.

"Народные депутаты получили указание выехать из Киева до 17 октября": что происходит

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в соцсетях утверждают, что парламентариев якобы планируют переместить ближе к границе с Румынией или Венгрией. Авторы сообщений, как отметили в ЦСК, ссылаются на публикацию румынского издания Eagle Intelligence Reports. Аналитики Центра подчеркнули, что эта информация неправдива.

"На самом деле: Eagle Intelligence Reports действительно опубликовал такое сообщение со ссылкой на неназванный "надежный источник". Однако спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила украинскому СМИ, что эта информация "абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Народный депутат подчеркнула, что ни глава фракции Давид Арахамия, ни председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не давали депутатам никаких поручений покинуть столицу.

К тому же, в здании парламента готовят все необходимое для работы во время воздушных тревог — обустроили укрытие на 368 мест. Там установлена отдельная электронная система голосования, которая работает прямо в этом помещении.

"То есть утверждение о якобы эвакуации депутатов из Киева базируется на сообщении со ссылкой на анонимный источник и оспаривается представительницей парламентской фракции", — подытожили в ЦСК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о тайной задаче по мобилизации.




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Источник: https://t.me/spravdi/58765
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