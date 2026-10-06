"Народные депутаты получили указание выехать из Киева до 17 октября": что происходит

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Кречмаровская Наталия
В иностранных медиа появилась информация, что Верховную Раду "переместят" ближе к границе, а народным депутатам якобы было дано указание покинуть Киев до 17 октября. Причина – усиление российских обстрелов.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в соцсетях утверждают, что парламентариев якобы планируют переместить ближе к границе с Румынией или Венгрией. Авторы сообщений, как отметили в ЦСК, ссылаются на публикацию румынского издания Eagle Intelligence Reports. Аналитики Центра подчеркнули, что эта информация неправдива.
Народный депутат подчеркнула, что ни глава фракции Давид Арахамия, ни председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не давали депутатам никаких поручений покинуть столицу.
К тому же, в здании парламента готовят все необходимое для работы во время воздушных тревог — обустроили укрытие на 368 мест. Там установлена отдельная электронная система голосования, которая работает прямо в этом помещении.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о тайной задаче по мобилизации.