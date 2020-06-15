НАБУ, ГПУ и полиция заявили об отсутствии уголовных производств в отношении Павелко

Правоохранительные органы Украины опровергают наличие уголовных производств против президента УАФ Андрея Павелко. Об этом сообщает издание "ГазетаУА" со ссылкой на НАБУ.

По информации СМИ, главный функционер украинского футбола не имеет процессуального статуса в каких-либо расследованиях, как касающихся, так и не касающихся футбольной тематики.

"Указанное лицо не является ни подозреваемым, ни обвиняемым в уголовных производствах, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро", - сообщили в ведомстве.

Аналогичную по своей сути информацию озвучили и в Офисе Генеральной прокуратуре Украины, пишет издание.

"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства в которых содержатся сведения о привлечении Павелко Андрея Васильевича 07.10.1975 г.р. к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемого не установлены", - сообщили журналистам в ОГП.

Также, по данным "ГазетыУА", об отсутствии каких-либо уголовных претензий к президенту УАФ заявили и в Национальной полиции Украины.

"Согласно имеющимся в ЕРДР сведениям, информация относительно привлечения следственными подразделениями Национальной полиции к уголовной ответственности запрашиваемого лица (Андрея Павелко, - ред.) отсутствует", - указали правоохранители.

Таким образом, правоохранительные органы официально опровергают информацию, распространяемую народными депутатами от ОПЗЖ. В частности Григорием Мамкой, который сегодня пытается пролоббировать продолжение работы футбольной ВСК в Верховной Раде Украины, пишет издание.

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