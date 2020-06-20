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Мало 35 тыс. грн: глава партии «Голоса» недовольна зарплатой

Глава партии «Голос» Кира Рудик рассказала, на какие деньги живет, потому как заработной платы нардепа ей не хватает

сегодня, 21:31 comments530
Автор:

Таисия Ерохина
Мало 35 тыс. грн: глава партии «Голоса» недовольна зарплатой

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ей не хватает заработной платы нардепа. Об этом она сказала в эфире "24 канала".

"35 тысяч гривен? Нет, не хватает, конечно, - сказала Рудик. – Я пришла в политику с такой подушкой достаточной, и сейчас я ее использую".

Кроме того, отсутствие доплат депутатам в партии "Голос" Рудик назвала проблемой.

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос (о повышение депутатских зарплат, - ред.), или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе во фракции для того, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь", - рассказала нардеп.

Рудик отметила, что конкретную сумму, какой должна быть заработная плата народного избранника, определить не может. Но, по мнению лидера "Голоса", любая зарплата не может предупредить от желания "нажиться", потому как это зависит от внутренних качеств человека.


Напомним, в Минюсте анонсировали повышение зарплат сотрудникам пенитенциарной системы.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQL8nHUwpac&feature=emb_logo
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