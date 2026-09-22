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Недилько Ксения
В украинском обществе и политикуме усиливается дискуссия вокруг возможных дипломатических сценариев приостановки боевых действий и условий потенциального инфраструктурного перемирия. Несмотря на значительный массив критики, которая звучит в медиапространстве по компромиссам с врагом, часть народных избранников настаивает на необходимости срочной передышки для истощенной страны.
Алексей Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном блоге откровенно обратился к гражданам, чтобы расставить точки над и в этом чувствительном вопросе.
По убеждению Гончаренко, глобальный мир невозможно завоевать мгновенно, поэтому движение к нему должно происходить через локальные и секторные договоренности, позволяющие стабилизировать внутреннюю экономику и логистику.
Подобные заявления отражают сложные процессы в кулуарах Верховной Рады, где на фоне приближающейся военной зимы и задержек с западной помощью все чаще обсуждается пакет условий для фиксации линии фронта и защиты гражданского населения от ежедневного воздушного террора РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель США при НАТО Мэтью Виттакер заявил, что Киев и Москва пока не могут завершить войну, но отдельные договоренности о прекращении ударов могут сдвинуть переговоры с места .