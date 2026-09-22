«Любая остановка огня — в интересах Украины»: Алексей Гончаренко озвучил позицию по перемирию

В украинском обществе и политикуме усиливается дискуссия вокруг возможных дипломатических сценариев приостановки боевых действий и условий потенциального инфраструктурного перемирия. Несмотря на значительный массив критики, которая звучит в медиапространстве по компромиссам с врагом, часть народных избранников настаивает на необходимости срочной передышки для истощенной страны.

Алексей Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном блоге откровенно обратился к гражданам, чтобы расставить точки над и в этом чувствительном вопросе.

"Вижу много негатива о возможном перемирии, поэтому озвучу свою позицию, — отметил парламентарий, призывая аудиторию к прагматичному анализу текущей ситуации на фронте и в тылу. Очерчивая временные рамки и потенциальные выгоды от приостановки огня, законодатель добавил: — Любое перемирие, любая остановка огня, любая договоренность, которая приостанавливает активные боевые действия, — В ИНТЕРЕСАХ УКРАИНЫ. Остановимся на 2 часа, на 2 дня, на 3 недели, в месяц, на лето, на год, на полчаса — СУПЕР".

По убеждению Гончаренко, глобальный мир невозможно завоевать мгновенно, поэтому движение к нему должно происходить через локальные и секторные договоренности, позволяющие стабилизировать внутреннюю экономику и логистику.

"Нам нужно останавливаться, нам нужен мир. Мир достигается постепенно, — убежден председатель парламентской ВСК, детализируя желаемые этапы деэскалации. Напоследок Алексей Гончаренко подытожил главную философию своего призыва: — Вот остановим удары по энергетике — класс. Остановим удары на море – еще лучше. Остановим дальнобойные удары – круто. Главное – сохранить людей. Сохранить бизнес. Сохранить страну. Мы все наглядно увидели, что действительно означает война. Возвращаемся к миру".

Подобные заявления отражают сложные процессы в кулуарах Верховной Рады, где на фоне приближающейся военной зимы и задержек с западной помощью все чаще обсуждается пакет условий для фиксации линии фронта и защиты гражданского населения от ежедневного воздушного террора РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель США при НАТО Мэтью Виттакер заявил, что Киев и Москва пока не могут завершить войну, но отдельные договоренности о прекращении ударов могут сдвинуть переговоры с места .