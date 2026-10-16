Кто будет зарабатывать на бронировании: в Раде раскрыли детали постановления Кабмина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Постановление Кабинета министров Украины с новыми правилами бронирования работников может появиться уже на следующей неделе. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники в правительстве.
Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников
По словам парламентария, один из ключевых вопросов удалось решить: формулу расчета бронирования менять не планируют. Гончаренко заявил, что этому решению предшествовали обсуждения с представителями власти, и поблагодарил всех, кто помог сохранить действующий подход.
При этом окончательный текст правительственного постановления, по информации его источников, должен быть утвержден на следующей неделе. До этого момента детали новых правил официально не закреплены, поэтому окончательные выводы о порядке бронирования делать рано.
Наибольшие опасения у Алексея Гончаренко вызвало другое решение. По его словам, в Кабмине все же планируют создать координационный центр, связанный с процессом бронирования. Депутат резко раскритиковал эту инициативу и предположил, что новый орган может превратиться в дополнительный источник заработка на процедуре.
При этом доказательств того, что будущий центр действительно будет получать незаконную выгоду, депутат в приведенном сообщении не представил. Официальных подробностей о его полномочиях, механизмах работы и порядке контроля пока также нет.
Таким образом, главная интрига предстоящих изменений заключается не только в сохранении формулы бронирования, но и в появлении новой структуры. Станет ли координационный центр инструментом упорядочивания процедуры или создаст дополнительные риски для бизнеса, станет понятнее после публикации постановления Кабмина.
Читайте также на портале "Комментарии" — это может полностью парализовать страну: нардеп бьет тревогу из-за правил разбронирования.