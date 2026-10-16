Кто будет зарабатывать на бронировании: в Раде раскрыли детали постановления Кабмина

Постановление Кабинета министров Украины с новыми правилами бронирования работников может появиться уже на следующей неделе. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, один из ключевых вопросов удалось решить: формулу расчета бронирования менять не планируют. Гончаренко заявил, что этому решению предшествовали обсуждения с представителями власти, и поблагодарил всех, кто помог сохранить действующий подход.

"Формулу расчета бронирования не будут трогать. Спасибо всем причастным! Мы смогли это дожать", — написал нардеп в соцсети.

При этом окончательный текст правительственного постановления, по информации его источников, должен быть утвержден на следующей неделе. До этого момента детали новых правил официально не закреплены, поэтому окончательные выводы о порядке бронирования делать рано.

Наибольшие опасения у Алексея Гончаренко вызвало другое решение. По его словам, в Кабмине все же планируют создать координационный центр, связанный с процессом бронирования. Депутат резко раскритиковал эту инициативу и предположил, что новый орган может превратиться в дополнительный источник заработка на процедуре.

"Это будет еще один орган, который будет зарабатывать на бронировании", — заявил парламентарий.

При этом доказательств того, что будущий центр действительно будет получать незаконную выгоду, депутат в приведенном сообщении не представил. Официальных подробностей о его полномочиях, механизмах работы и порядке контроля пока также нет.

Таким образом, главная интрига предстоящих изменений заключается не только в сохранении формулы бронирования, но и в появлении новой структуры. Станет ли координационный центр инструментом упорядочивания процедуры или создаст дополнительные риски для бизнеса, станет понятнее после публикации постановления Кабмина.

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