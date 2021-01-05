Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт

Команда Ахметова активно работает над развалом своего основного электорального конкурента ОПЗЖ. С этой целью ведутся переговоры с группой Лёвочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании "Оппозиционного блока". Об этом заявила политический эксперт Елена Пачковская.

Ринат Ахметов - фото из открытых источников

"Что я хочу сказать — пусть валят, особенно Левочкин. Все кто голосует за ОПЗЖ — в основном, голосуют за Медведчука и его связи с Россией. Ахметов принес огромное зло Юго-Востоку. Всем оппозиционным силам надо объединяться, а Ахметов работает над ослаблением оппозиции", — написала Пачковская.









"PS — уважаю любое мнение по этому поводу друзей, голосующих за другие оппозиционные партии" — отметила политический эксперт.

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