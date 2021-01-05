Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт

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Станислав Молчанов
Команда Ахметова активно работает над развалом своего основного электорального конкурента ОПЗЖ. С этой целью ведутся переговоры с группой Лёвочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании "Оппозиционного блока". Об этом заявила политический эксперт Елена Пачковская.
Ринат Ахметов - фото из открытых источников
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