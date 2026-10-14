Кадровые изменения в парламенте: Алексей Гончаренко больше не является членом фракции Порошенко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко официально исключен из состава парламентской фракции политической партии "Европейская Солидарность". Соответствующее решение руководства фракции было зачитано на пленарном заседании Верховной Рады.

Петр Порошенко и Алексей Гончаренко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Политик оперативно отреагировал на это событие, подтвердив изменение своего депутатского статуса. Он подчеркнул, что, несмотря на разрыв официальных связей с политсилой, не собирается прекращать свою законодательную и общественную деятельность.

"Официально. Меня исключили из фракции Европейская Солидарность, – проинформировал народный депутат Алексей Гончаренко. — Об этом сейчас объявили с трибуны Рады".

Законодатель выразил благодарность бывшим партнерам по партии за многолетний общий путь в стенах парламента и за его пределами. По его словам, этот этап политической карьеры был продуктивным для государства.

"Благодарю коллег за 12 лет работы, — отметил Алексей Гончаренко. — Мы вместе смогли добиться больших изменений в Украине и продолжим работу для Украины".

Нардеп подытожил свое обращение традиционным призывом держать строй, продемонстрировав готовность к дальнейшей автономной работе в сессионном зале.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что громкое решение политической партии "Европейская Солидарность" избавиться от одного из своих медийных нардепов Алексея Гончаренко до сих пор имеет много юридических и кулуарных вопросов. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

Однако самый большой маркер искренности этого решения, по мнению Дунды, проявится на международной арене. Пока Алексей Гончаренко представляет Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы именно по квоте своей теперь уже бывшей фракции. Поскольку рабочий сезон ассамблеи на этот год подошел к концу, ключевые кадровые перестановки ожидаются уже после новогодних праздников. Депутат подчеркнул, что именно январь расставит все точки над "і" в отношениях между фракцией и политиком.