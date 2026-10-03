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«Договариваться или капитулировать?»: почему заявление нардепа Гончаренко повлекло за собой острый спор

Идея переговоров с Россией вызвала противоречивые оценки

3 октября 2026, 17:35
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Кравцев Сергей

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина должна искать возможности для договоренностей с Россией, поскольку, по его мнению, нынешняя ситуация на фронте не позволяет ожидать победы одной из сторон. Он предлагает начинать с отдельных вопросов и постепенно двигаться к более широкому мирному соглашению.

«Договариваться или капитулировать?»: почему заявление нардепа Гончаренко повлекло за собой острый спор

Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников

Такие заявления вызвали резкую реакцию его однопартийца Владимира Вятровича, заявившего, что предложенный подход не является равноправными переговорами.

Политолог Виктор Бобиренко в своих соцсетях тоже вступил в дискуссию. Он согласился с критикой Гончаренко власти за отсутствие четкой коммуникации с обществом и ставкой на ожидание "чудо-оружия". В то же время, главной ошибкой депутата Бобиренко назвал саму идею уступок России.

По его оценке, Москва может использовать отдельные вопросы – территории, язык или НАТО, как инструменты торга, тогда как настоящая цель Кремля, по мнению политолога, гораздо шире.

Отдельно Бобиренко выдвинул собственную версию по политическим мотивам Гончаренко. Он предположил, что депутат может ориентироваться на уставших от войны избирателей и все больше выступающих за переговоры даже ценой уступок.

Сам Гончаренко отмечает, что не призывает к капитуляции, а выступает за постоянный поиск договоренностей. Среди возможных направлений он называет прекращение ударов по школам, церквям и гражданскому транспорту.

Дискуссия между политиками идет на фоне нового обострения российских атак по украинской инфраструктуре.

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры между США и Россией по Украине теперь включают в себя новое масштабное соглашение.




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