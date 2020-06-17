Быть ли гласу народа: в Раде рассмотрят закон о референдуме

Верховная Рада уже 18 июня рассчитывает принять за основу президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Законопроект должен регулировать опрос населения по ключевым направлениям, который в свое время обещал президент Зеленский. Законодательная инициатива народных избранников относительно референдума неоднозначна. Некоторые считают референдум инструментом манипуляций, другие считают, что он станет своего рода дубинкой в руках политиков.



"Кризис оппозиционности - налицо"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что шансы на принятие данного законопроекта достаточно высоки.

"Зеленский, будучи кандидатом в президенты, уверял, что именно законы о народовластии, включая о референдуме, он подаст в парламент одними из первых. Но документ был внесен на рассмотрение парламента лишь 9 июня этого года, – отмечает Игорь Петренко. – Зеленскому часто ставили в упрек отсутствие данного закона. Особенно, когда принимали закон о рынке земли. Потому к данному документу – пристальное внимание и Банковой. Напомню, что он подан как неотложный. И в минувший вторник проголосовали за сокращение процедуры рассмотрения данного законопроекта. Уже завтра его хотят рассмотреть в первом чтении. С чем, по моему мнению, проблем не будет. Есть серьезная поддержка в самом монобольшинстве, имеются определенные группы поддержки вне "Слуги народа". Есть и критика со стороны оппозицонеров – "Батькивщины", "Европейской солидарности". Впрочем, раньше они критиковали отсутствие данного закона, теперь – его присутствие. Кризис оппозиционности – налицо".

Критика, по словам Игоря Петренко, направлена, в том числе, по процедуре электронного сбора подписей, электронного голосования.

"Но не думаю, что именно там будут что-то менять, – делится мыслями доктор политических наук. – Ведь от оперативного народовластия и будет зависеть возможность проводить референдум. Никто не будет ходить и переписывать людей. Если мы хотим действительно использовать такой инструмент как референдум, нужно использовать и определенные технические средства... Безусловно, будет проблема доверия. Точнее – недоверия. Украинцы привыкли, что есть бумажки, ручка, урны… Что-то куда-то нужно положить. А если электронные, технические средства, то – есть возможность что-то подтасовать, что-то сделать не так. И это будет влиять на легитимность. Но через это просто нужно пройти. А уж повышение доверия – это задача власти. Причем постоянная".

"Референдум - для диктаторов и популистов"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала также считает, что законопроект о референдуме завтра пройдет первое чтение.

"Тут совпадают интересы ряда фракций, в том числе оппозиционных, которые хотят провести референдум по рынку земли, – поясняет эксперт. – Лично я не являюсь сторонником принятия сейчас закона о референдуме. Считаю это неуместным. Подобные действия похожи на попытки легализовать через референдум тот же особый статус Донбасса. Референдумами пользуются в основном диктаторы и популисты. Они таким образом снимают с себя ответственность – и хотят легитимизировать те непопулярные вопросы, которые нередко несут опасность для нацбезопасности"… Народовластие, говорите? Но в Украине нет достаточно развитой структуризации общества. К тому же, у нас идет война… А благими намерениями, как известно, выстелена дорога в ад".

Виталий Бала подчеркивает, что если бы политикой у нас занимались профи, можно было бы что-то моделировать касательно изменений в данном законе. Но с профессионализмом у нынешней власти – не сложилось.

"Всё происходит, как мне кажется, по сценарию, написанному в другой стране, – продолжает директор Агентства моделирования ситуаций. – Или по принципу, кто первый добежал к Зеленскому или кто последний вышел из его кабинета, что-то там нашептав… Зачем сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, проводить закон о референдуме? Чтобы протянуть с его помощью что-то, нужное власти? Если не могут провести через Раду, если нет своего большинства – нужно распускать парламент".

Эксперт напоминает, что законопроектом предусматриваются вынесение не референдум решений вопроса общегосударственного значения, изменения территории Украины, потери силы закона Украины или отдельных его положений.

"Вот что подразумевается под "изменением территории"? Тот самый особый статус? Но если его дадут Донбассу – это шаг к федерализации. А дальше пойдет вопрос Крыма. Типа: "Чтобы перестали стрелять и убивать наших людей, согласны ли Вы, чтобы Крым остался у РФ?" Всё это, мягко говоря, не очень хорошо пахнет. Особенно в свете того, что результаты референдум у нас хотят сделать обязательными для выполнения".

"Законопроект рассмотрели зарубежные специалисты"

"Думаю, что этот законопроект с высокой долей вероятности будет принят. Не взирая на критику со стороны оппозиции", – говорит политолог Андрей Золотарев.

По его словам, данный законопроект – лучшее в профессиональном смысле, что было сделано новой властью.

"Документ рецензировали международные организации, был позитивный вывод. Законопроект направили в Швейцарию, которая имеет большой подобный опыт, в Венецианскую комиссию, которая занимается анализом правовых документов, – подчеркивает Андрей Золотарев. – По сути, видим выполнение одного из главных предвыборных обещаний Зеленского. Планировалось, что еще осенью-2019 будет представлен пакет законов о народовластии. Но это не случилось. Теперь вот – дошли руки".

Эксперт также ждет от власти обещанных в ракурсе народовластия законов об отзыве депутатов, об электронных петициях, о местных референдумах.

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