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Будет ли отставка Авакова: в Слуге народа рассказали, когда рассмотрят постановление

Постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова ранее подписали несколько десятков депутатов

сегодня, 09:03
Автор:

Виолетта Комаровская
Будет ли отставка Авакова: в Слуге народа рассказали, когда рассмотрят постановление

Фото: МВД Украины

Постановление об отставке Авакова в Верховной Раде рассмотрят не ранее чем в июле. Об этом сообщил глава правоохранительного комитета, депутат со "Слуги народа" Денис Монастырский.

Подписи за увольнение министра внутренних дел собирали депутаты из фракции "Голос". Их постановление поддержали около 60 депутатов, в том числе и со "Слуги народа". Накануне документ дошел до профильного комитета парламента. Там его решили включить в повестку дня. Но пока это не означает, что депутаты в зале будут голосовать за или против увольнения Авакова. 

"Пока комитет лишь рекомендовал включить это постановление в повестку дня сессии. Но по сути его еще не рассматривал. По регламенту, постановление должны включить в повестку дня автоматически, если есть решение комитета. Соответственно, на следующем заседании будем рассматривать это постановление по сути и давать свою оценку", - рассказал глава правоохранительного комитета Рады. 

К слову, на следующее заседание правоохранительный комитет соберется уже в следующем месяце - 1 июля. До того момента вопрос отставки Авакова будет поставлен на паузу. 

Депутаты с "Голоса" начали собирать подписи за увольнение министра внутренних дел после того, как в полицейском участке в Кагарлыке изнасиловали женщину, в чем подозревают двух уже бывших правоохранителей. Незадолго после этого в Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка. Депутаты считают, что за все это Аваков должен понести личную ответственность. 

"Комментарии" также рассказывали о том, что именно о вероятной отставке министра внутренних дел думает президент Владимир Зеленский. Ранее он наотрез отказывался увольнять "незаменимого" министра. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/669491.html
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