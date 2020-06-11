Больше не депутат: Вакарчук объяснил, почему ушел из Верховной Рады

Создатель и бывший лидер "Голоса" Святослав Вакарчук уходит из Верховной Рады. Он решил сложить депутатский мандат, но при этом собирается остаться в партии. С таким заявлением Вакарчук обратился к журналистам, которых собрал на брифинг в Мариинском парке.

Следует отметить, что попытка задержаться в парламенте у Вакарчука не первая. В 2007 году он уже прошел туда, как депутат от партии "Наша Украина - Народная самооборона". Но проработав год, музыкант вернулся к творчеству и на некоторое время о политической карьере забыл.

В этот раз Вакарчук не проработал народным депутатом даже года. А нынче он признался, что особых политических амбиций не имел. Но очень хотел, чтобы его политсила попала в Верховную Раду.

"Я считаю, что наша задача, по большей мере, осуществилась. И пусть наша фракция небольшая, но она эффективная. Это все видят сами. Именно наша фракция не раз спасала украинскую политику от ошибок и будет это делать и в дальнейшем. Так что мое задание частично выполнено", - заявил Вакарчук.

Стоит отметить, что в прошлый раз за год в парламенте Святослав Вакарчук так и не предложил ни единого законопроекта. В этот раз нардеп был куда более продуктивным. Он внес в Раду 18 законопроектов, треть из которых парламент поддержал. Большинство из них касаются противостояния российской агрессии и антироссийских санкций.





Поскольку Святослав Вакарчук прошел в парламент по списку партии, его место в парламенте теперь должен занять следующий депутат в списке. По данным ЦВК, это Алина Свидерская, директор ООО "Айсе Хидро Юкрейн".

Партию "Голос" лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" создал весной 2019 года. На внеочередных парламентских выборах политсила получила 20 мест в Врховной Раде. А в марте этого года вместо Святослава Вакарчука партию возглавила Кира Рудык, одна из депутатов фракции "Голоса" в парламенте.



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