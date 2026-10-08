"Зеленскому выдали черную метку": политолог дал страшный прогноз конца правления президента



















Последние данные социологии стали серьезным сигналом президенту Владимиру Зеленскому. Согласно исследованию КМИС, 53% опрошенных считают, что глава государства должен ограничиться одним президентским сроком, как он в свое время и обещал. В то же время, около трех четвертей граждан не поддерживают проведение срочных выборов в условиях войны. Политолог Евгений Магда считает , что эти цифры следует воспринимать как своеобразный "термометр" настроений украинского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По его мнению, результаты опроса демонстрируют накопление претензий к власти, в частности, из-за проблемы коррупции.

"53% опрошенных граждан считают, что ему следует ограничиться одним президентским сроком, как он собственно и обещал, когда баллотировался в президенты. Это, мне кажется, очень и очень мощный сигнал", — отметил Магда.

Он подчеркнул, что вопрос коррупции имеет не только внутриполитическое, но и международное измерение. Украина в значительной степени зависит от поддержки западных партнеров, поэтому коррупционные скандалы могут негативно влиять на доверие к Киеву.

По словам политолога, Зеленский должен осознать простую закономерность: чем больше полномочий сосредоточено в руках президента, тем больше становится его ответственность за ситуацию в государстве.

Магда также подчеркнул, что результаты социологии нельзя отождествлять с результатами предстоящих выборов. Однако их следует воспринимать как предупреждение для власти. По его мнению, президенту необходимо менять стиль управления и искать более широкую политическую опору.

Среди возможных шагов эксперт назвал формирование "коалиции победы", которая могла бы принимать сложные и непопулярные решения, а также возвращение к более сбалансированной парламентско-президентской модели.

"Нас сейчас должна интересовать не рейтинг политика, нас должна интересовать Украина, как она будет действовать дальше", — подчеркнул Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может оказаться перед сложным выбором из-за предложения Индии о прекращении отдельных боевых действий. Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что Москва традиционно позиционирует войну как противостояние с Западом, однако в этот раз речь идет об инициативе государства, которое остается одним из крупнейших покупателей российской нефти.